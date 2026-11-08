Elon Musk, printre țintele anchetelor democraților după ce vor prelua majoritatea în Congresul SUA

Miliardarul Elon Musk, noul șef de cabinet al lui Trump, Stephen Miller și câteva mari companii vor fi ținrele unor anchete ale Congresului SUA, după ce democrații vor obține oficial majoritatea în ambele Camere, în luna ianuarie, au declarat mai mulți congressmani, citați de Reuters.

Robert Garcia (Camera Reprezentanților – California) și Elizabeth Warren (Senat – Massachusetts) au promis o politică agresivă de anchetare după victoria democraților în alegerile de la jumătatea mandatului

De asemenea, liderul democraților din Camera Reprezentanților Hakeem Jeffries a spus că partidul său va susține și punerea sub acuzare („impeachement”) a secretarului Apărării, Pete Hegseth.

Garcia, care este liderul democraților din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, a afirmat că ancheta se va concentra pe implicarea lui Musk în Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală care a concediar o serie de angajați ai statului în 2025, precum și în ce privește rolul lui Miller în politica dură de combatere a imigrației a administrației Trump.

„Cred că este un interes mare, nu doar din partea comisiei noastre, ci și de la alte comisii din Congres pentru a vorbi cu domnul Musk”, a declarat Robert Garcia, la CNN.

Warren a spus că și unele companii ar trebui să se pregătească pentru anchetele Congresului, dar nu a numit niciuna dintre aceste companii. „Dacă faci profituri prin înșelarea familiilor americane și escrocarea investitorilor, ar fi bine să te pregătești pentru anchete, unele serioase”, a afirmat Warren la CBS.

„Pete Hegseth trebuie să plece”

Miller, pe care Garcia l-a numit arhitectul unei politici de imigrație „îngrozitoare, nedrepte”, tocmai a fost promovat șef de cabinet la Casa Albă. Numirea sa este interpretată de către oficiali și experți consultați de Reuters ca un semn că administrația Trump intenționează să continue politica agresivă de combatere a imigrației.

Hakeem Jeffries, pe care democrații intenționează să-l instaleze în ianuarie în funcție de președinte al Camerei Reprezentanților, a afirmat că partidul său va susține punerea sub acuzare a lui Hegseth, astfel încât acesta să fie îndepărtat din funcție. Măsura ar fi susținută inclusiv de către republicani, cum ar fi reprezentantul de Kentucky Thomas Massie.

„Pete Hegseth trebuie să plece. Cred că va fi un sprijin incredibil pentru această decizie”, a spus Jeffries la ABC.

Procurorul general Todd Blanche a spus că administrația Trump este pregătită să se lupte cu democrații în Congres, spunând că amenințările democraților „nu sunt ceva ce tolerăm în țara asta”.

„Dacă asta vrea să facă viitoarea conducere, noi suntem pregătiți. Dacă lucrezi în această administrație, ai un avocat. Eu sunt acela”, s-a adresat Todd Blanche celor numiți în funcție de către Trump.