Elon Musk rupe tăcerea după decizia în procesul cu OpenAI

Elon Musk a rupt tăcerea și a reacționat marți la decizia unui juriu american de a respinge acțiunea sa în justiție împotriva OpenAI și a lui Sam Altman.

Șeful companiilor Tesla, SpaceX și xAI, care este totodată și cel mai bogat om de pe planetă, a anunțat deja că va face apel contra acestei decizii defavorabile, scrie Teslarati.com.

Un juriu federal din SUA a respins luni acest proces de mare notorietate, după mai puțin de două ore de deliberări. Într-un verdict unanim, juriul de la tribunalul federal din Oakland, California, a decis că Elon Musk a introdus acțiunea în justiție prea târziu.

Într-o postare pe X, marți, Elon Musk a comentat pe un ton vehement decizia juriului federal de a respinge procesul său contra OpenAI, promițând că va ataca hotărârea la Curtea de Apel.

Potrivit lui Musk, decizia nu s-a bazat pe fondul cauzei, ci pe o chestiune tehnică legată de termenul de prescripție.

În procesul intentat în 2024, Elon Musk i-a acuzat pe co-fondatorii OpenAI, Sam Altman și Greg Brockman, că au încălcat misiunea inițială non-profit a organizației. OpenAI a fost înființată în 2015 ca organizație non-profit dedicată dezvoltării inteligenței artificiale în beneficiul întregii umanități, Musk fiind unul dintre principalii donatori și co-fondatori inițiali, înainte de a se retrage în 2018.

Musk a susținut că Altman și Brockman au orientat în mod necorespunzător compania către un model cu scop lucrativ, s-au îmbogățit prin evaluări masive și parteneriate (inclusiv cu Microsoft) și au trădat acordurile fondatoare.

În postarea sa, Musk a subliniat că judecătorul și juriul „nu s-au pronunțat niciodată asupra fondului cauzei, ci doar asupra unei chestiuni tehnice legate de calendar”.

Apoi a insistat fără echivoc: „Nu există nicio îndoială pentru oricine a urmărit cazul în detaliu că Altman și Brockman s-au îmbogățit de fapt furând o organizație caritabilă. Singura întrebare este CÂND au făcut-o!”.

Regarding the OpenAI case, the judge & jury never actually ruled on the merits of the case, just on a calendar technicality.



There is no question to anyone following the case in detail that Altman & Brockman did in fact enrich themselves by stealing a charity. The only question… — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2026

Elon Musk a susținut că permiterea unor astfel de acțiuni fără o revizuire juridică creează un precedent periculos.

„Voi depune apel, deoarece crearea unui precedent care permite jefuirea organizațiilor caritabile este extrem de dăunătoare pentru activitatea caritabilă din America”, a scris el, reiterând totodată scopul inițial al OpenAI: „OpenAI a fost fondată pentru a aduce beneficii întregii umanități”.

O înfrângere usturătoare pentru Musk

Verdictul consultativ unanim al juriului a concluzionat că acuzațiile lui Musk privind încălcarea încrederii caritabile și îmbogățirea fără justă cauză au fost depuse după expirarea termenului de prescripție de trei ani prevăzut de legea statului California. Judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers a adoptat concluzia juriului și a respins cazul.

După pronunțarea verdictului, avocatul lui Musk a anunțat că își rezervă dreptul de a face apel, dar judecătoarea a sugerat că ar putea avea de dus o luptă dificilă, deoarece faptul că termenul de prescripție expirase înainte ca Musk să intenteze procesul reprezintă o chestiune de fapt.

„Există o cantitate substanțială de probe care susțin concluzia juriului, motiv pentru care eram pregătită să resping cazul pe loc”, a declarat judecătoarea.

Tir de atacuri în cadrul procesului

Verdictul a urmat după 11 zile de mărturii și argumente în care credibilitatea lui Musk și cea a lui Altman au fost în repetate rânduri sub tirul atacurilor.

Musk a acuzat OpenAI că a încercat în mod nejustificat să-i îmbogățească pe investitori și pe cei din interior pe cheltuiala organizației non-profit și că nu a acordat prioritate siguranței legate de AI. El a susținut, de asemenea, că Microsoft a știut tot timpul că OpenAI era mai interesată de bani decât de altruism.

Musk a solicitat despăgubiri de aproximativ 150 de miliarde de dolari de la OpenAI și Microsoft, care ar fi urmat să fie plătite organizației non-profit a OpenAI. De asemenea, Musk a cerut ca Altman și președintele OpenAI, Greg Brockman, să fie demiși din funcțiile lor.

OpenAI a replicat că Musk era cel interesat doar de bani și că a așteptat prea mult pentru a susține că OpenAI a încălcat acordul de fondare, care prevedea crearea unei inteligențe artificiale sigure și în beneficiul umanității.

Procesul a fost considerat pe scară largă drept un moment critic pentru viitorul OpenAI și al inteligenței artificiale în general, atât în ceea ce privește modul în care ar trebui utilizată, cât și cine ar trebui să beneficieze de ea.

OpenAI concurează cu companii de AI precum Anthropic și xAI și se pregătește pentru o posibilă ofertă publică inițială care ar putea evalua afacerea la 1 trilion de dolari.

Microsoft a cheltuit peste 100 de miliarde de dolari pe parteneriatul său cu OpenAI, a mărturisit un director Microsoft.

xAI, agentul de AI dezvoltat de Musk, face acum parte din compania lui spațială și de rachete SpaceX, care pregătește o ofertă publică inițială ce ar putea depăși-o pe cea a OpenAI ca mărime.