Elon Musk și-a pus pe pauză ambițiile politice după ce vânzările Tesla au scăzut puternic

Miliardarul Elon Musk pune discret frână planurilor de a-și lansa noul partid politic, spunându-le aliaților că vrea să se concentreze pe conducerea companiilor sale, a relatat marți The Wall Street Journal, citat de Reuters.

Cel mai bogat om din lume a dezvăluit „America Party” în iulie, după o dispută publică aprinsă cu președintele Donald Trump pe tema legii privind reducerile de taxe și cheltuielile bugetare.

Potrivit surselor WSJ, în ultima perioadă Musk s-a concentrat parțial pe menținerea relațiilor cu vicepreședintele JD Vance și le-a recunoscut apropiaților că înființarea unui partid politic i-ar afecta relația cu acesta.

Cotidianul financiar mai scrie că Musk și asociații săi le-au transmis unor persoane din cercul lui Vance că miliardarul ia în calcul să folosească o parte din resursele sale financiare pentru a-l sprijini pe Vance în cazul în care acesta ar decide să candideze la președinție în 2028.

Directorul Tesla și SpaceX a cheltuit aproape 300 de milioane de dolari în 2024 pentru a-l ajuta pe Trump și pe alți republicani să fie aleși, exercitând o influență enormă în primele săptămâni ale mandatului lui Trump în fruntea nou-înființatului Departament al Eficienței Guvernamentale, DOGE.

Musk, concentrat pe declinul înregistrat de Tesla

Vance, care ceruse un „armistițiu” între Musk și Trump în timp ce aceștia se criticau virulent pe rețelele de socializare, și-a reafirmat poziția în această lună și a spus că i-a cerut lui Musk să revină în tabăra republicană.

Prețul acțiunilor Tesla au scăzut cu peste 18% anul acesta, după ce compania a raportat în iulie cel mai mare declin trimestrial al vânzărilor din ultimul deceniu și un profit sub așteptările de pe Wall Street – deși marja de profit s-a dovedit a fi mai bună decât se temuseră mulți.

Musk a avertizat, de asemenea, asupra „unor trimestre dificile”, după ce administrația Trump a pus capăt sprijinului pentru vehiculele electrice.

Investitorii sunt îngrijorați dacă Musk va putea dedica suficient timp și atenție Tesla, în condițiile în care s-a ciocnit cu Trump din cauza ambițiilor sale de a înființa un nou partid politic.

FOTO articol: Frédéric Legrand | Dreamstime.com.