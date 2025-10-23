Elon Musk susține că „teroriști corporatiști” nu vor ca el să devină primul trilionar al planetei

Elon Musk poate să devină primul trilionar din lume dacă investitorii companiei de mașini electrice Tesla pe care o conduce vor vota pe 6 noiembrie în favoarea unui pachet de compensați fără precedent, în valoare de 1.000 de miliarde de dolari, relatează Gizmodo.

În cadrul videoconferinței privind rezultatele financiare ale Tesla din al treilea trimestru al anului, care a avut loc miercuri, Musk a susținut că nu își dorește pachetul de compensații pentru bani, ci pentru puterea de vot care vine cu el.

Planul propus de Consiliul director al Tesla i-ar acorda lui Musk până la 12% din acțiunile Tesla, în valoare de aproximativ 1,03 trilioane de dolari, dacă firma va atinge valoarea de piață țintă de 8,6 trilioane de dolari. Planul necesită creșterea evaluării Tesla de aproape opt ori, adică cu circa 7,5 trilioane de dolari, în următorul deceniu.

În prezent, Musk deține în jur de 13,5% din drepturile de vot ale Tesla, iar, dacă va fi aprobat și compania își atinge țintele trasate, procentul acțiunilor sale cu drept de vot ar crește la peste 25%.

Musk nu ar primi nici salariu, nici bonusuri în numerar în baza acestui plan, ci doar acțiuni.

Planul propus de Consiliul director al Tesla într-un document depus la autoritățile de reglementare din SUA în septembrie l-ar plasa pe Elon Musk într-o ligă a sa proprie comparativ cu alți directori ai corporațiilor din lume. Tesla a notat în document că „pachetele tradiționale de compensații acordate directorilor din alte companii au fost considerate nepotrivite pentru conceperea stimulentelor de compensație pentru dl Musk”.

Cine sunt „teroriștii corporatiști” vizați de Musk

„Nu mă simt confortabil să construiesc acea armată de roboți dacă nu am măcar o influență puternică”, le-a spus Musk investitorilor în cadrul videoconferinței de miercuri, adăugând că își dorește o putere de vot de „aproximativ 20 și ceva la sută”.

Însă firmele de consultanță Institutional Shareholder Services și Glass Lewis i-au îndemnat pe acționarii Tesla să respingă planul, invocând un posibil declin al valorii companiei și îngrijorări legate de detaliile propunerii.

În conferința de miercuri, Musk a numit ambele organizații „teroriști corporatiști”.

Un robot umanoid Optimus care a ieșit de pe liniile de producție ale Tesla, FOTO: Tatiana Golmer / Dreamstime.com

Elon Musk a amintit iar de roboții umanoizi la care Tesla lucrează

„Armata de roboți” la care s-a referit Musk este proiectul de roboți umanoizi Optimus al companiei Tesla. Musk afirmă de mai mult timp că, în viitor, obiectul principal de activitate al Tesla va deveni construirea de roboți umanoizi pentru întreaga planetă.

El a revenit asupra subiectului în timpul conferinței cu investitorii, afirmând că Tesla va prezenta modelele Optimus V3 la începutul anului viitor și a descris roboții drept „o sursă infinită de bani”. Totodată, el a făcut o serie de afirmații îndrăznețe despre potențialul lor.

Șeful Tesla a spus că roboții pot atinge „probabil de cinci ori productivitatea anuală a unui om” și că unul ar putea fi „un chirurg incredibil”.

„Nici măcar nu va părea un robot. Va părea o persoană într-un costum de robot”, a spus Musk. „Va părea atât de real încât va trebui, probabil, să-l înțepi ca să te convingi că e într-adevăr un robot”, a mai spus el.

Miliardarul este cunoscut pentru declarațiile sale optimiste și pentru țintele pe care le anunță și care de multe ori nu se materializează.

Livrări record de mașini pentru Tesla

Tesla a livrat un număr record de autoturisme electrice în ultimul trimestru, însă acest lucru nu a fost suficient pentru a menține profitul, despre care directorii companiei au spus că a fost afectat parțial de taxele vamale impuse de președintele Donald Trump.

Vânzările Tesla în SUA au crescut și datorită faptului că mulți americani s-au grăbit să cumpere vehicule electrice înainte de expirarea creditului fiscal pentru achiziționarea lor, măsură prevăzută de legea bugetară a administrației Trump.

Odată cu eliminarea creditului fiscal în SUA, Tesla se află acum pe o traiectorie în care nu se mai preconizează vânzări record. În aceste condiții, compania s-a orientat tot mai mult către inteligență artificială și robotică, ca modalitate de a genera valoare, iar conferința de miercuri a fost încă un exemplu în acest sens.