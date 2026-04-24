Elveţia îşi redeschide progresiv ambasada din Iran, care reprezintă și interesele Statelor Unite. „Decizia a fost luată după consultări cu SUA”

Imagine din timpul unei manifestații a studenților iranieni în fața ambasadei Elveției la Teheran (februarie 2015). Credit foto: ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Elveţia a anunţat vineri redeschiderea progresivă a ambasadei sale în Iran, o misiune diplomatică ce reprezintă de asemenea interesele Statelor Unite şi a fost închisă temporar pe 11 martie ca urmare a războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului, transmit agenţiile de presă AFP, DPA și Agerpres.

„Începând cu săptămâna aceasta, o mică echipă a ambasadei Elveţiei a revenit la Teheran”, a semnalat departamentul federal elveţian pentru afaceri externe într-un comunicat.

Respectiva echipă tehnică, formată din patru angajaţi ai ambasadei, va pregăti reluarea treptată a activităţilor misiunii diplomatice.

Anunţul precizează că „decizia de redeschidere progresivă a ambasadei a fost luată după o evaluare a riscurilor şi după consultări cu Iranul şi Statele Unite, ale căror interese în Iran sunt reprezentate de Elveţia în calitatea sa de putere protectoare”.

Elveţia, ţară cunoscută pentru neutralitatea sa, a reprezentat interesele americane în Iran în toată scursă de când Washingtonul a rupt relaţiile diplomatice cu Teheranul în urma crizei ostaticilor din 1980, la un an după Revoluţia Islamică.

Secţia de interese externe a ambasadei Elveţiei oferă de asemenea servicii consulare cetăţenilor americani ce locuiesc sau călătoresc în Iran.

Elveţia este şi un „canal de comunicare” între SUA şi Iran, iar acest canal „a rămas deschis în timpul închiderii temporare a reprezentanţei” diplomatice a Elveţiei la Teheran, se mai arată în acelaşi comunicat.