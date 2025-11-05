Emeric Ienei a murit. Antrenorul a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București, cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc

Antrenor de vârf la echipa națională și la Steaua, bihoreanul Emerich Ienei a fost unul dintre cei mai respectați și iubiți oameni din sportul nostru, pentru capacitatea sa de a-și păstra fair-play-ul și echilibrul la cel mai înalt nivel al competiției. A murit azi, la 88 de ani.

În ultimele zile, Emerich Ienei a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, scrie m.ebihoreanul.ro.

Bunul prieten al lui Emeric Ienei, Alexandru Boc, a detaliat pentru GOLAZO.RO că fostul selecționer a murit noaptea trecută, la Spitalul Județean, unde fusese internat în ultima săptămână.

Ienei a avut mai multe probleme, inclusiv cu plămânii, ceea ce a declanșat o insuficiență respiratorie.

În cariera sa de fotbalist, Emeric Ienei a evoluat pentru echipe importante precum Flamura Roșie Arad (actuala UTA), Steaua București și Kayserispor în Turcia.

Pe lângă Steaua, unde a înregistrat cele mai importante succese, Ienei a antrenat și echipe precum FC Bihor, CS Târgoviște, Videoton (Ungaria), Panionis (Grecia), U Craiova, dar și naționalele României și Ungariei.