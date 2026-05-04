Fost premier dat jos prin moțiune de cenzură, apel înaintea votului decisiv: „Să negocieze până cad sub masă”

Ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților pentru dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, la Palatul Parlamentului din București, 19 martie 2026. Inquam Photos / George Călin

„Încă mai este timp pentru a opri” moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului Bolojan, care va fi supusă la vot marți în plenul Legislativului, consideră primul premier de după Revoluție care a fost demis printr-un astfel de demers în Parlament.

„Politicienii să negocieze până cad sub masă”, a declarat luni, într-o conferință de presă, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

El spune că sistemul politic și constituțional românesc se confruntă cu două probleme, prima fiind moțiunea de cenzură.

„Spre deosebire de alte țări, unde nu se produce o criză guvernamentală înainte de a avea o soluție și există moțiunea constructivă de neîncredere, în România există o problemă structurală în Constituție, în sensul că generăm o criză fără a avea o soluție cu ce întâmplă după”, a afirmat Emil Boc.

Comparație cu Germania

Emil Boc, prim-vicepreședinte PNL, la Palatul Parlamentului, pe 12 iulie 2025. FOTO: Agerpres

„Moțiunea de cenzură nu se poate transforma într-un instrument care să șubrezească stabilitatea unei țări”, a continuat edilul, potrivit Agerpres.

„Astăzi, în România, demolăm fără să punem ceva în loc. În Germania nu se adoptă o moțiune de cenzură fără să ai numele viitorului prim-ministru și programul de guvernare al viitorului guvern, iar țara merge mai departe și este stabilă. Nu plătesc cetățenii răfuielile politicienilor”, a arătat Emil Boc.

Conform fostului prim-ministru din perioada președinției lui Traian Băsescu, în România nu există cultura compromisului politic, a dialogului și negocierii.

„Asta nu scrie nicăieri în Constituție, această cultură a negocierii o înveți pe parcursul regulilor democratice. Cine plătește? Noi”, a mai spus Boc.

Până acum, în România post-decembristă, șase guverne au fost demise prin moțiune de cenzură.

Prima moțiune de cenzură a fost adoptată de Parlamentul României pe 13 octombrie 2009, împotriva guvernului condus de Emil Boc. Atunci, moţiunea de cenzură intitulată „11 împotriva României”, iniţiată de PNL şi UDMR şi susţinută de PSD, a primit 254 de voturi pentru şi 176 „împotrivă”.

Moţiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari, peste pragul de 233 de voturi necesare pentru a forma o majoritate care să demită guvernul.

Moțiunea de cenzură va fi dezbătută și votată mâine, 5 mai.

PSD are 127 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Cele două partide mai au nevoie de 16 voturi pentru a trece moțiunea de cenzură. Celelalte partide din opoziție (S.O.S. România, POT și PACE), adună 41 de voturi.

PNL, USR și UDMR, partidele care au anunțat că îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan, au în Parlament doar 164 de parlamentari din cei 233 cât este nevoie pentru majoritate. Lor li se adaugă cei 17 deputați ai Minorităților Naționale. Asta ar duce la un total de 181 de voturi, tot insuficiente pentru susținerea lui Bolojan în Parlament.

Între timp, parlamentarii Partidului UNIT au spus că, deși au semnat moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, nu o vor vota marți la dezbaterea din plenul Parlamentului. Anunțul a venit în condițiile în care prim-vicepreședintele liberal Ciprian Ciucu a spus că moțiunea „încă se joacă”, iar partidele au luni ultimele discuții de pregătire a votului la moțiune.