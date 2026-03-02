Emilia Șercan, acuzații grave după propunerile pentru șefia Parchetului General: „Nominalizări așteptate de cei care m-au linșat public”

Jurnalista Emilia Șercan a criticat dur, luni seară, propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea marilor parchete, susținând că „a nominalizat procurori specializați în protejarea infractorilor, nu în investigarea și trimiterea lor în judecată”.

Reacția vine după ce Ministerul Justiției a anunțat oficial propunerile pentru funcțiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Propunerile urmează să fie transmise CSM pentru aviz consultativ, iar decizia finală aparține președintelui Nicușor Dan.

„Cele mai scandaloase propuneri sunt la Parchetul General”

Într-o postare pe Facebook, Emilia Șercan susține că ministrul Justiției „a făcut exact ceea ce au așteptat de la el cei care m-au linșat public”, referindu-se la dezvăluirile sale privind teza de doctorat a lui Radu Marinescu.

„A nominalizat procurori specializați în protejarea infractorilor, nu în investigarea și trimiterea lor în judecată”, a scris Șercan.

Ea afirmă că „cele mai scandaloase propuneri sunt, de departe, cele de la Parchetul General”, unde pentru funcția de procuror general a fost nominalizată Cristina Chiriac, iar pentru cea de prim-adjunct, Marius Voineag.

În cazul Cristinei Chiriac, jurnalista amintește episodul din 2017 legat de fostul episcop al Hușilor, Cornel Onilă. Ea a fost acuzată că atunci când a instrumentat dosarul de șantaj în care Onilă avea calitate de persoană vătămată nu a disjuns cercetările și nu a predat probele video care îl surprindeau pe episcop în timp ce întreținea relații sexuale cu elevii de la seminar. Ancheta care a dus la condamnarea lui Onilă a fost redeschisă în urma unei investigații de presă documentată de jurnaliștii platformei independente Să fie lumină.

Referitor la nominalizarea lui Marius Voineag, Șercan susține că aceasta reprezintă „o impunere a modelului de conducere a Parchetului General consacrat de tandemul Gabriela Scutea – Bogdan Licu, când Parchetul General era condus, de facto, de Bogdan Licu, Scutea ocupându-se de găinațul de porumbei de pe pervazurile geamurilor sau de necesarul de papetărie”, spune Emilia Șercan.

„Este de notorietate că Voineag este pupilul lui Licu, băiatul bun al SRI-ului trimis de la PG la CCR. Voineag, endorsat el însuși de SRI big time, e de așteptat acum să joace exact rolul pe care l-a avut Licu”, a continuat jurnalista.

Propunerile Ministerului Justiției pentru conducerea DNA, DIICOT și Parchetul General

Ministerul Justiției a anunțat luni propunerile pentru șefia marilor parchete, într-un comunicat de presă.