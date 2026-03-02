Cine este Ioan Viorel Cerbu, propus pentru șefia DNA / Cum arată ultima sa declarație de avere publică

Ioan Viorel Cerbu este în prezent șeful adjunct al șefului DNA, Marius Voineag. A lucrat în trecut și la DIICOT, și la Parchetul General.

În propunerea sa, ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că l-a ales pe Ioan Viorel Cerbu, deoarece „este un procuror cu o experiență profesională foarte bogată, având realizări deosebite, atât în funcții de execuție, cât și în funcții de conducere în cadrul Direcției Naționale Anticorupție”

Ministrul a aminitit și de „experiența multilaterală dobândită în cadrul DNA, PICCJ, DIICOT” a lui Ioan Viiorel Cerbu

„Din planul de management și din interviul susținut în fața Comisiei de interviu au fost apreciate direcțiile de acțiune pentru limitarea drastică a fenomenului corupției, printre care:

abordarea integrată a fenomenului prin eforturi conjugate ale tuturor instituțiilor responsabile și prin utilizarea eficientă a datelor disponibile;

întărirea capacității de detectare și investigare a faptelor de mare corupție, inclusiv prin prioritizarea domeniilor cu grad ridicat de risc și impact social major;

implicarea serviciilor de informații în colectarea datelor, urmată de comunicarea cu celeritate a acestora către organele de urmărire penală, fără interferențe în cercetarea penală și în procesul de justiție;

corectarea mecanismelor legislative și administrative care întârzie realizarea actului de justiție în ceea ce privește corupția, cu respectarea separației puterilor în stat și a normelor constituționale;

asigurarea transparenței în achizițiile publice, inclusiv în domeniul apărării naționale”

Cariera lui Ioan Viorel Cerbu

Ioan Viorel Cerbu a lucrat în DNA din anul 2004 și a ocupat diverse funcții de conducere la nivelul secțiilor.

În 2013, procurorul Cerbu a plecat de la DNA la DIICOT. Ulterior, în 2019 a fost numit procuror general la Parchetul Curții de Apel București.

În 2023, după ce Marius Voineag a devenit șeful DNA, Ioan Viorel Cerbu i-a devenit consilier, ulterior fiind numit șeful Serviciului Tehnic al DNA, iar apoi a fost numit adjunctul procurorului șef.

Într-un interviu acordaat la începutul săptămânii lui Sorina Matei, Marius Voineag a avut numai cuvinte de laudă la adresa procurorului Cerbu, indicându-l ca fiind unul dintre cei mai experimentați procurori DNA.

Ioan Viorel Cerbu a fost procurorul care a coordonat ultima anchetă în dosarul Portul Constanța.

Ce avere are Ioan Viorel Cerbu

Procurorul Cerbu are un apartament în București și trei autoturisme, potrivit ultimei declarații de avere publice pe site-ul ANI. CCR a decis anul trecut că declarațiile de avere nu trebuie să fie făcute publice, ci doar transmise către Agenția Națională de Integritate.

În 2024, a raportat datorii în cuantum total de 50.000 de lei și 27.622 de euro, iar în conturile de economii: 30.905 lei.

În 2023, Ioan Viorel Cerbu a încasat salarii și drepturi restante în valoare totală de 382.843 lei.

