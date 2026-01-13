Emilia Șercan dă în judecată România TV, din nou. „M-au hărțuit pretinzând că fac jurnalism”

Sursa foto: captură video România TV, 13 ianuarie 2026, în care canalul de televiziune scrie pe ecran: „Impostoarea devine violentă. Filmări de ultimă oră”, anunțând un material despre jurnalista Emilia Șercan.

Jurnalista Emilia Șercan a acuzat, marți seară, că a fost hărțuită de o echipă de la România TV și a anunțat că va da în judecată postul de televiziune.

„Pe cei de la canalul România TV, care m-au hărțuit astăzi pe stradă pretinzând că fac jurnalism, îi anunț că îi dau în judecată. Din nou”, a scris Șercan, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

Jurnalista de la PressOne amintește că în 2025 a câștigat un proces de defăimare împotriva România TV, în care a primit 10.000 de euro daune morale, plus cheltuieli de judecată.

„Evident, le voi face și plângere la Consiliul Național al Audiovizualului, așa cum le-am făcut în trecut, când au primit o amendă de 50.000 de lei. (…) Atacurile pe care le face acest canal, dar nu numai, nu mă vor intimida și nu mă vor opri să îmi fac meseria, deși știu că mulți politruci și-ar dori să mă vadă ieșită din presă”, a mai scris ea.

„Iar pe purtătorii de microfoane de la canalul România TV, care se pretind ziariști, care azi m-au întrebat când voi scrie despre doctoratul lui Coldea, îi invit și aici să caute în arhiva PressOne, să vadă câți ani au trecut de când am scris despre faptul că teza de doctorat a lui Florian Coldea e dispărută de la Biblioteca Națională, când am scris că a obținut titlul de conferențiar universitar la Academia SRI fără să întrunească condițiile sau când am scris că soția lui a încercat să obțină un post de lector la SNSPA, deși era conferențiar la Academia SRI”, a conchis jurnalista.

În martie 2025, Emilia Șercan a câștigat procesul împotriva România TV și împotriva realizatorului de emisiune Janos Korpos. Ea dăduse în judecată televiziunea și realizatorul TV după o serie de trei emisiuni în care a fost denigrată, ca urmare a unui articol în care arăta că premierul României de la acea vreme, Nicolae Ciucă, a plagiat în teza lui de doctorat. Decizia de atunci a fost definitivă.

Acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Radu Marinescu și reacția PSD

PressOne a publicat luni o investigație de presă, semnată de Emilia Șercan, prin care arată că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată. Potrivit analizei, cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Radu Marinescu a reacționat la investigația din PressOne, afirmând că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și insistând că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”.

Tot luni, în prima reacție publică după dezvăluirile din PressOne, PSD a atacat-o dur pe jurnalista Emilia Șercan și a acuzat o „manevră josnică”: „O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”.

PSD a acuzat un atac politic care are ca scop demiterea ministrului.

„Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice!”, conform comunicatului transmis de partid.

Social-democrații au precizat că îi acordă ministrului Radu Marinescu „susținerea politică totală” pentru îndeplinirea mandatului și că se vor opune categoric oricăror „tentative de subordonare politică a Justiției”.

Marți, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (FJSC) și-a manifestat „deplina susținere” față de Emilia Șercan, care este lector în cadrul facultății, în contextul atacurilor venite din partea reprezentanților PSD.

FJSC „cere actorilor politici și cetățenilor să dea dovadă de responsabilitate și să se abțină de la orice formă de instigare la ură și agresiune. Tentativele de discreditare a jurnaliștilor sunt incompatibile cu valorile statului de drept”, se arată în comunicatul Facultății de Jurnalism a universității bucureștene.

Facultatea a menționat că atacurile la adresa presei au ajuns la un nivel fără precedent chiar și în societățile democratice, iar utilizarea pe scară largă a rețelelor sociale a dus la propagarea unor mesaje de amenințare sau instigatoare la ură inclusiv împotriva jurnaliștilor.

„Instigarea la ură poate degenera oricând în forme grave de agresiune și hărțuire. Presiunile, amenințările și tentativele de discreditare îndreptate împotriva jurnaliștilor care își fac onest meseria subminează fundamentele unei societăți democratice, de aceea siguranța jurnaliștilor trebuie să fie o prioritate absolută pentru instituțiile publice și pentru liderii aleși democratic”, mai scrie în comunicatul semnat de Bogdan Oprea, directorul Departamentului de Jurnalism din cadrul FJSC.