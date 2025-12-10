Emilia Șercan, după ce CCR a amânat pronunțarea pe pensiile speciale ale magistraților după Crăciun: „Arată a decizie calculată”

Jurnalista Emilia Șercan s-a arătat miercuri sigură că decizia Curții Constituționale (CCR) pe reforma pensiilor speciale, care va veni în duminica de după Crăciun, nu poate fi decât una singură, după ce instanța a amânat o pronunțare pe proiectul asumat de guvern în Parlament.

„Amânarea deciziei Curții Constituționale în cazul pensiilor magistraților pentru 28 decembrie – adică între Crăciun și Anul Nou, când lumea este în vacanță și prea puțin atentă sau interesată de ceea ce se întâmplă – poate să însemne un singur lucru: noua variantă a legii pensiilor magistraților va fi respinsă”, a scris Șercan, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

„Având în vedere furia crescută de azi, după publicarea documentarului Recorder, mutarea pe 28 decembrie arată a decizie calculată”, a adăugat jurnalista de la PressOne.

Potrivit Emiliei Șercan, în istoria României de după căderea regimului comunist, „unele dintre cele mai mari nemernicii legislative au fost adoptate între Crăciun și Revelion”.

În acest sens, jurnalista dă exemplul ordonanței adoptate în 2014, „care dădea dreptul la renunțarea benevolă la titlurile de doctor, decizie propusă de ministrul Educației Sorin Cîmpeanu, în beneficiul premierului de atunci, plagiatorul Victor Ponta”.

„Aș vrea să mă înșel, foarte mult aș vrea să mă înșel, iar CCR să valideze, de fapt, noua formă a legii pensiilor magistraților”, a conchis Emilia Șercan.

După mai bine de trei ore de discuții aprinse, cei 9 judecători ai CCR au amânat pentru duminică, 28 decembrie, o decizie pe legea Guvernului Bolojan prin care ar crește vârsta de pensionare a magistraților și le-ar fi diminuate pensiile.

Judecătorii de la Instanța supremă (Înalta Curte de Casație și Justiție – ICCJ) deciseseră vinerea trecută, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraților.

Pe 28 decembrie, când a fost stabilit noul termen, se va împlini o lună de când România trebuia să adopte aceste modificări la pensiile magistraților, pentru a primi de la Comisia Europeană 231 milioane de euro prin PNRR.

Guvernul a aprobat noul proiect de modificare a pensiilor magistraților, care prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

Noul proiect a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Primul proiect al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, tot în urma unei sesizări depuse de ICCJ. Judecătorii de la Curtea Constituțională au motivat atunci că Executivul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, avizul din partea CSM, chiar dacă acesta este consultativ.