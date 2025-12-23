Emilia Șercan, după ce Marilen Pirtea a fost vehiculat pentru șefia ministerului Educației: „Poate Bolojan l-a luat în calcul pentru că nu a știut despre plagiatele sale”

Jurnalista de investigație Emilia Șercan a transmis luni seară că nu crede că premierul Ilie Bolojan îl va nominaliza pe deputatul PNL Marilen Pirtea pentru funcția de ministru al Educației, ca urmare a demisiei lui Daniel David, în condiția în care asupra sa planează suspiciuni de plagiat.

„Eu nu cred că Marilen Pirtea este, într-adevăr, opțiunea premierului Ilie Bolojan pentru funcția de ministru al Educației. Poate l-a luat în calcul pentru că nu a știut despre plagiatele sale – cu accent pe plural – despre care am scris în 2016 pe PressOne”, a scris Emilia Șercan într-o postare pe Facebook.

Marilen Pirtea, deputat PNL la al treilea mandat și consilier onorific al premierului Bolojan, este, la acest moment, numele luat în calcul în acest moment pentru a prelua Ministerul Educației, spun sursele HotNews. O altă variantă este Luciana Antoci, consilier de stat în domeniul educației în echipa premierului Bolojan.

„Nu cred că Bolojan ar nominaliza pe cineva pe care s-ar vedea apoi nevoit, peste câteva zile, să îl retragă. Dar, na, complicate sunt căile politicii, iar eu poate cred (prea mult) că Bolojan este un alt tip de politician decât cei cu care ne-am obișnuit”, a continuat Emilia Șercan.

Pirtea este în prezent și consilier onorific pentru premierul Ilie Bolojan în domeniile educației și cercetării.

În 2016, Emilia Șercan a scris în PressOne că mai multe articole științifice semnate de Marilen Pirtea în perioada 2008-2015 „prezintă mari suspiciuni de plagiat”.

Miniștrii ai Educației care au demisionat după acuzații de plagiat

În mai 2012, Ioan Mang a ocupat funcția de ministru al Educației timp de opt zile, în Guvernul Ponta, înainte de a demisiona în urma acuzațiilor de plagiat apărute în spațiul public.

Un caz similar a fost cel al lui Sorin Cîmpeanu, care a demisionat din funcția de ministru al Educației în septembrie 2022, după ce investigații jurnalistice au semnalat suspiciuni de plagiat în mai multe lucrări științifice semnate de acesta.