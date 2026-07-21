Emiratele Arabe Unite anunță o investiție masivă pentru extinderea producției de gaze naturale

Compania Națională de Petrol din Abu Dhabi (ADNOC) va investi 6,2 miliarde de dolari pentru exploatarea Umm Shaif Gas Cap, un uriaș zăcământ offshore de petrol și gaze, ca parte a strategiei Emiratelor Arabe Unite de extindere a producției de gaze naturale și a exporturilor de gaze naturale lichefiate (GNL), transmit Reuters și CNBC.

Perturbările din Strâmtoarea Hormuz, rută prin care tranzitează în mod obișnuit aproximativ 20% din comerțul mondial cu GNL, au evidențiat importanța acestui proiect și au scos în evidență vulnerabilitatea aprovizionării globale cu energie.

Umm Shaif, cel mai vechi câmp offshore din emiratul Abu Dhabi, este exploatat în parteneriat cu TotalEnergies, Eni și China National Petroleum Corporation.

Potrivit ADNOC, extinderea exploatării zăcământului va permite producerea zilnică a peste 17 milioane de milioane de metri cubi de gaze naturale și lichide asociate gazelor. Volumul este echivalent cu aproape 10% din consumul zilnic actual de gaze al Emiratelor Arabe Unite. Producția este estimată să înceapă până în anul 2030.

Emiratele Arabe Unite vor să își exploateze rezervele importante de gaze naturale

Investiția are loc în contextul în care Emiratele Arabe Unite încearcă să valorifice rezervele sale de gaze, consolidând totodată securitatea energetică internă și întărindu-și poziția pe piața globală a GNL. Țara deține a șaptea cea mai mare rezervă dovedită de gaze naturale din lume, pe lângă o producție de petrol de peste 4 milioane de barili pe zi.

Emiratele Arabe Unite au părăsit organizația țărilor producătoare de petrol OPEC anul acesta și, în prezent, nu mai au limite privind producția de petrol. Abu Dhabi speră să depășească pragul de 5 milioane de barili pe zi până anul viitor.

„ADNOC își accelerează strategia integrată în domeniul gazelor pentru a valorifica și mai bine vastele resurse de gaze ale Emiratelor Arabe Unite și pentru a-și extinde platforma globală de GNL, în condițiile în care cererea mondială de gaze naturale continuă să crească”, a declarat într-un comunicat Sultan Ahmed Al Jaber, directorul general al ADNOC.

Noua investiție, într-un zăcământ cheie

Umm Shaif joacă un rol central în industria energetică a Abu Dhabi de mai bine de șase decenii. Aici a fost forată prima sondă offshore a emiratului, iar câmpul a furnizat țițeiul pentru primele exporturi de petrol ale emiratului, în 1962.

CNBC notează că noua investiție reflectă de asemenea ambiția mai amplă a emiratului Abu Dhabi de a se impune ca un furnizor global important de gaze naturale și GNL. ADNOC își propune să atingă o capacitate de producție de 47 de milioane de tone metrice de GNL pe an până în 2035, pe măsură ce își extinde capacitățile de producție, tranzacționare și export.

Această strategie a devenit și mai urgentă pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, care continuă să perturbe piețele globale de energie și să evidențieze importanța unor surse fiabile de aprovizionare cu gaze, în condițiile în care Strâmtoarea Hormuz rămâne, în practică, închisă, în special pentru marii producători precum Qatar.

Extinderea producției de gaze a Emiratelor Arabe Unite devine din ce în ce mai necesară, deoarece aproximativ o treime din cererea internă de gaze este acoperită printr-un acord de import prin conductă cu Doha, acord care urmează să expire în 2032.

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