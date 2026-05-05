Emiratele Arabe Unite își restricționează iar spațiul aerian, la doar o zi după ce aeroporturile din Dubai au dat asigurări că nu mai sunt probleme

Emiratele Arabe Unite au restricționat zborurile la un număr limitat de rute aprobate cel puțin până la 11 mai și au activat protocoale de securitate de urgență, potrivit unor notificări către aviatori (NOTAM) publicate de Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă, transmite Reuters.

Restricțiile au venit la două zile după ce Emiratele Arabe Unite ridicaseră toate măsurile preventive privind spațiul aerian și declaraseră că acesta este liber.

Emiratele Arabe Unite au anunțat luni că sistemele lor de apărare aeriană resping rachete și drone iraniene, ceea ce a forțat mai multe zboruri să fie deviate către Muscat, în Oman, și să survoleze Arabia Saudită. Armistițiul dintre SUA și Iran încă este în vigoare, dar ambele părți au declarat că vor lovi navele care încearcă să spargă blocada pe care au impus-o asupra Strâmtorii Ormuz.

Deși informațiile nu sunt întru totul clare în acest moment, e foarte probabil ca atacurile respinse de apărarea antiaeriană a Emiratelor să aibă legătură cu astfel de lovituri.

Notificările NOTAM au precizat: „EMIRATES FIR (n.r. Flight Information Region) PARTIALLY CLOSED.

Acronimul FIR se referă la regiunea de informare a zborurilor, zona de spațiu aerian bine delimitată în care un stat (sau o autoritate) este responsabil pentru furnizarea de servicii de trafic aerian (controlul zborurilor), informarea piloților despre condițiile de zbor și coordonarea siguranței aeriene.

Notificările au precizat de asemenea că zborurile către și dinspre Emiratele Arabe Unite sunt permise doar prin puncte specifice de intrare și ieșire.

Mesajul transmis luni de operatorul aeroporturilor din Dubai

Noile atacuri iraniene cu rachete și drone au avut loc chiar după ce mai devreme în cursul zilei de luni Dubai Airports, compania care gestionează aeroporturile orașului din Emiratele Arabe Unite, a transmis că intensifică ritmul zborurilor și operațiunilor sale după ce spațiul aerian al țării din Golful Persic a devenit complet liber.

„Cererea pentru călătoriile prin Dubai rămâne puternică, iar DXB este bine poziționat pentru a crește treptat capacitatea și pentru a sprijini companiile aeriene și pasagerii într-o perioadă de ajustare continuă”, a scris într-un mesaj publicat pe LinkedIn Paul Griffiths, directorul general al Dubai Airports.

Înainte de izbucnirea războiului și de închiderea spațiului aerian din Golful Persic, care a perturbat traficul timp de aproape două luni, DXB era așteptat să gestioneze aproape 100 de milioane de pasageri în acest an, a declarat operatorul său pe 11 februarie.