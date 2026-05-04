Emiratele Arabe Unite spun că datorează să producă petrol fără restricții, după ieșirea din OPEC

Emiratele Arabe Unite consideră că le datorează partenerilor lor de investiții să producă fără restricții ceea ce cer piețele globale de petrol, colaborând în același timp cu alți producători de țiței, a declarat luni ministrul energiei al statului din Golf, după ce țara a părăsit OPEC, relatează Reuters.

Emiratele Arabe Unite, unul dintre cei mai mari producători din OPEC, au ieșit din organizație în data de 1 mai, adâncind o ruptură cu vecina lor Arabia Saudită, liderul de facto al Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol și al grupului extins OPEC+.

„Le datorăm partenerilor care investesc în Emiratele Arabe Unite să producem ceea ce cere lumea fără restricții, în colaborare cu toți ceilalți producători”, a declarat ministrul energiei, Suhail Al Mazrouei, în cadrul unei conferințe industriale anuale desfășurate la Dubai.

Cândva aliați fermi, Emiratele Arabe și Arabia Saudită au dezvoltat o rivalitate latentă, intrând în conflict pe teme variind de la politica petrolieră și geopolitica regională până la competiția pentru atragerea de talente și capital străin.

Emiratele Arabe Unite susțin că vor fi un „producător responsabil” de petrol

Mazrouei și directorul general al ADNOC, compania energetică de stat a Emiratelor, au afirmat că țara a părăsit OPEC și OPEC+ în termeni buni și că decizia nu a fost îndreptată împotriva nimănui.

„Sunt încrezător că vom colabora cu numeroase state, inclusiv cu membri ai OPEC și OPEC+… Am plecat în termeni buni”, a spus Mazrouei în cadrul conferinței „Make It In The Emirates”.

Întrebat despre lipsa unei reacții publice din partea OPEC și a Arabiei Saudite, Mazrouei a declarat: „Grupul a fost relativ calm în privința acestei decizii. Toată lumea înțelege că este o decizie suverană și că Emiratele Arabe Unite vor fi un producător responsabil”.

Țara din Golf insistă că decizia de a părăsi OPEC nu e îndreptată împotriva nimănui

Decizia Emiratelor a fost interpretată pe scară largă de analiștii din domeniul energiei ca slăbind influența OPEC asupra piețelor petroliere, ceea ce ar putea declanșa o cursă pentru creșterea producției, ducând la o scădere accentuată a prețurilor țițeiului.

„Ne vom calibra angajamentele în funcție de cerințele pieței, precum și de ceea ce trebuie să producem pentru industriile noastre locale”, a spus Mazrouei.

Sultan Al Jaber, directorul general al ADNOC, a declarat că decizia de a părăsi OPEC servește obiectivelor strategice pe termen lung ale EAU, oferindu-le o capacitate mai mare de a accelera investițiile, de a se extinde și de a crea valoare, rămânând în același timp un partener de încredere și responsabil pe piețele energetice globale.

„Decizia suverană a Emiratelor Arabe Unite de a se repoziționa în cadrul peisajului energetic global și de a ieși din OPEC și OPEC+ nu este o decizie îndreptată împotriva nimănui”, a declarat el în cadrul conferinței.