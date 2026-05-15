Emiratele Arabe Unite vor să termine cât mai rapid o conductă petrolieră ce ocolește Strâmtoarea Ormuz

Un bărbat pozează în fața unei nave petroliere de la terminalul Fujairah din Emiratele Arabe Unite, FOTO: Karim Sahib / AFP / Profimedia

Emiratele Arabe Unite vor accelera construcția unei noi conducte de petrol pentru a-și dubla capacitatea de export prin Fujairah până în 2027, a anunțat vineri Biroul de presă din Abu Dhabi, citat de Reuters. Oleductul ar mări considerabil capacitatea țării de a ocoli folosirea Strâmtorii Ormuz pentru exporturile sale.

Șeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed, prințul moștenitor al emiratului Abu Dhabi, a ordonat companiei naționale de petrol ADNOC să accelereze proiectul conductei Vest-Est.

Biroul de presă din Abu Dhabi a precizat că oleductul este în construcție și este de așteptat să devină operațional în 2027.

Calendarul inițial al proiectului nu a fost dezvăluit.

Oleductul existent ADCOP, cunoscută și sub numele de conducta Habshan-Fujairah, poate transporta până la 1,8 milioane de barili pe zi și s-a dovedit esențială pe măsură ce țara încearcă să maximizeze exporturile directe de pe coasta Golfului Oman.

Strâmtoarea Ormuz e închisă de peste două luni

Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită sunt singurii producători din Golful Persic care au conducte prin care exportă țiței în afara Strâmtorii Ormuz, în timp ce Omanul are o linie de coastă extinsă la Golful Oman.

Strâmtoarea îngustă dintre Iran și Oman a fost practic închisă de Iran ca răspuns la atacurile aeriene și navale americano-israeliană care au început pe 28 februarie, blocând aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

Kuweitul, Irakul, Qatarul și Bahrainul depind aproape în totalitate de această strâmtoare pentru transporturi.

Prețurile energiei au crescut puternic din cauza perturbării aprovizionării, determinând guvernele să raționalizeze combustibilul și amplificând temerile privind o recesiune economică pe fondul creșterii inflației.