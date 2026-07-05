Emisarul lui Trump pentru parteneriate globale îl laudă pe „prietenul” Băluță pentru noul parc. „Încă o dată, promisiune îndeplinită”

Paolo Zampolli, trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, a anunțat că a discutat la telefon cu primarul Sectorului 4 Daniel Băluță despre noul parc de pe bd. Metalurgiei, denumit „Donald Trump”.

„Tocmai am primit un mesaj text de la prietenul meu, Dan Băluță, primarul Sectorului 4 din București. I-am spus: „Sunați-mă, sunați-mă”. M-a sunat și mi-a spus: Paolo, avem gata randările pentru parcul U.S. și vom începe construcția la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Vă rog să veniți”, a scris în noaptea de sâmbătă spre duminică Paolo Zampolli, pe contul său de X.

Mesajul lui Zampolli vine după ce Daniel Băluță a prezentat sâmbătă conceptul Parcului „Donald Trump”, un spațiu care extinde Parcul Tudor Arghezi. Edilul a publicat, pe Facebook, un videoclip de aproape 2 minute care arată cum în parc se vor regăsi simboluri ale NASA și Hollywood.

Emisarul lui Trump a vorbit despre o „promisiune îndeplinită”.

„Încă o dată, o promisiune îndeplinită. În doar 20 de minute, am obținut angajamentul pentru un parc de 42.000 de metri pătrați dedicat aniversării SUA. Mulțumiri speciale remarcabilului nostru ambasador, Darril Nirenberg, pentru sprijinul și prietenia sa. Împreună, steagurile american și românesc stau ca simboluri ale parteneriatului durabil dintre cele două națiuni ale noastre”, a mai scris Paolo Zampolli.

Daniel Băluță: „Proiect pe care îl construim împreună”

Primarul Sectorului 4 a reacționat duminică la prânz față de mesajul lui Zampolli, mulțumindu-i pentru „implicarea sa în realizarea unui proiect cu adevărat special”.

„Uneori, cele mai frumoase proiecte se nasc dintr-o idee, dar prind viață datorită oamenilor care aleg să creadă în ea. Astăzi vreau să îi mulțumesc prietenului nostru, Paolo Zampolli, Reprezentant Special al Statelor Unite pentru Parteneriate Globale în administrația președintelui Donald Trump, pentru încrederea, sprijinul și implicarea sa în realizarea unui proiect cu adevărat special, pe care îl vom construi în Sectorul 4, și anume Parcul Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”, a scris Daniel Băluță, pe Facebook.

„Sper ca, în scurt timp, acest parc să devină nu doar un loc de întâlnire și de bucurie pentru copii și familii, ci și un simbol al respectului reciproc, al prieteniei și al valorilor pe care România și Statele Unite ale Americii le împărtășesc”, a mai spus Băluță.

Edilul Sectorului 4 i-a mai mulțumit lui Zampolli că „ai ales să fii alături de noi în această inițiativă și sper să ne vedem curând la București, pentru a pune împreună piatra de temelie a unui loc care va vorbi, peste ani, despre prietenia dintre România și Statele Unite ale Americii”.

Cine este Paolo Zampolli

Paolo Zampolli este trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale și una dintre figurile legate de administrația de la Washington dintre cele mai prezente în politica și viața publică din România.

Zampolli a jucat un rol important în întâlnirea, fie și frugală, a lui Nicușor Dan cu secretarul de stat american Marco Rubio, din 19 februarie 2026, de la Washington, potrivit realizatoarei Cristina Cileacu de la Digi24, jurnalistă cu autoritate în politica internațională.

În 7 aprilie, Zampolli a apărut alături de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, la anunțul că un parc din București va fi denumit după Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.

La începutul lunii septembrie 2025, Zampolli se întâlnise cu Ilie Bolojan.