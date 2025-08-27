Emisarul special al lui Trump afirmă că războiul de Gaza se va încheia anul acesta: „Vom rezolva această problemă într-un fel sau altul”

Steve Witkoff, trimisul special pentru negocieri de pace al președintelui american, afirmă că războiul din Gaza, început pe 7 octombrie 2023, se apropie de sfârșit, în ciuda intensificării ofensivei israeliene, potrivit Politico.

„Credem că vom rezolva această problemă într-un fel sau altul, cu siguranță înainte de sfârșitul acestui an”, a declarat Steve Witkoff pentru Fox News într-un interviu acordat marți.

De la declanșarea războiului au trecut aproape 700 de zile. Peste 60.000 de palestinieni au murit după ce Israelul a lansat asaltul asupra Gazei, potrivit cifrelor autorităților sanitare din teritoriu, considerate în general fiabile și susținute de Națiunile Unite. Asaltul a urmat atacurilor din 7 octombrie, în care militanții Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel și au luat aproximativ 250 de ostatici.

Witkoff a spus că Hamas este „100%” responsabil pentru blocarea unui acord de pace negociat care să fi încheiat deja războiul.

„De șase sau șapte săptămâni există un acord pe masă care ar fi permis eliberarea a 10 dintre cei 20 de ostatici despre care credem că sunt în viață”, a spus el. „Hamas a fost cel care a încetinit acest proces și acum Hamas spune că acceptă acordul, și cred că, în mare parte, și-au schimbat părerea deoarece israelienii exercită o presiune foarte puternică asupra lor.”

Hamas a acceptat acum o săptămână o propunere a mediatorilor din Qatar și Egipt care prevedea eliberarea unor ostatici israelieni în schimbul unor prizonieri palestinieni. Israelul s-a angajat să analizeze termenii acordului și să răspundă, dar până în prezent nu a fost de acord cu acesta, continuând în schimb un nou atac asupra orașului Gaza, în ciuda opoziției internaționale tot mai puternice.

Săptămâna trecută a fost declarată o foamete generalizată în Gaza, un organism de securitate alimentară susținut de ONU avertizând că milioane de palestinieni se confruntă cu foametea.

Witkoff despre atacul asupra spitalului: „O tragedie, dar este război”

Cel puțin 20 de persoane au fost ucise luni de rachetele israeliene care au lovit un spital, printre care cinci jurnaliști, într-un incident pe care premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a descris ca fiind „un accident tragic”.

Witkoff a calificat atacul drept „o tragedie, dar este război. Și una dintre lucrurile pe care încercăm să le facem este să punem capăt acestui război”.

El a adăugat că Trump va convoca miercuri o „întâlnire importantă” la Casa Albă pentru a discuta detaliile unui „plan cuprinzător” de reconstrucție a Gazei, pe care atacul Israelului a transformat-o într-o „zonă de ruine”.