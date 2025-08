Emisia Realitatea Plus, suspendată azi pentru 10 minute, după atacuri în rafală împotriva lui Gigi Becali

Televizor pe postul TV Realitatea Plus, în ziua în care au început funeraliile de stat pentru fostul președintele Ion Iliescu. Sursă foto: HotNews

Emisia postului Realitatea Plus este suspendată, din nou, miercuri seară, timp de 10 minute, începând cu ora 19.00, în urma unei decizii a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) luate după o serie de emisiuni pentru care stația a fost acuzată de lipsă de imparțialitate.

Pe durata celor zece minute de sancțiune, postul TV a fost obligat să oprească emisiunile pe care le difuzează în mod normal și să difuzeze pentru 10 minute, în prime-time, oră maximă de audiență în televiziune, textul sancţiunii de la CNA.

Sancțiunea a venit, potrivit forului audiovizualului, după ce în perioada 21 mai – 25 iunie 2025, postul a difuzat în mod repetat emisiuni de știri și dezbateri în care nu au fost respectate principiile de imparțialitate, echilibru și drept la replică.

„În cadrul emisiunilor difuzate de serviciul de programe REALITATEA PLUS în perioada 21.05 – 25.06.2025, uneori chiar pe parcursul întregii zile, radiodifuzorul a încălcat în mod repetat și grav obligația legală de a asigura o informare corectă, echilibrată și imparțială a publicului și de a favoriza libera formare a opiniilor acestuia, prin prezentarea și a altor puncte de vedere aflate în opoziție, în condițiile în care titlurile afișate pe ecran, comentariile moderatorilor și ale invitaților, materialele audiovizuale prezentate și informațiile aduse la cunoștința publicului reprezentau acuzații ce impuneau și o altă opinie. Prin urmare, informațiile de interes public nu au fost 15 prezentate telespectatorilor în mod echilibrat, obiectiv și imparțial, în mod neutru, ci contextualizat și de natură acuzatoare, afectând și influențând astfel libera formarea opiniilor publicului.

Vizate au fost în special materiale legate de finanțatorul FCSB, George Becali, care este și deputat ales pe lista AUR, în care s-au formulat acuzații fără dovezi și fără prezentarea punctului de vedere al acestuia, potrivit CNA.

De asemenea, postul TV a prezentat informații vechi în regim „Breaking News”, deși acestea erau vechim iar mesajele transmise în emisiuni au fost părtinitoare, cu titluri denigratoare și un ton agresiv, potrivit monitorizării facute de Consiliu.

CNA „a constatat că prezentarea tendențioasă și repetată a unor informații sau materiale audiovizuale care nu erau neapărat unele noi, de actualitate sau dovedite, ci doar vehiculate la adresa persoanei publice lezate, în regim de Breaking News!, folosirea unor apelative denigratoare precum fariseu, milog, infractor, bufon sinistru al sistemului, mincinos, combinator, corupt, Iuda, trădător, etc., titrarea pe ecran în mod continuu a unor titluri precum CUM A FOST TRIMIS CIOBANUL SĂ-L SPIONEZE PE SIMION / JOCURILE LUI BECALI, CINE I-A DAT ORDINELE DIN UMBRĂ / GIGI BECALI, UN BUFON SINISTRU AL SISTEMULUI / BECALI A DOVEDIT CĂ ESTE UN FARISEU / DOVADA CĂ BECALI E OMUL SISTEMULUI / EXCLUSIV – SIMION ARATĂ COMBINAȚIILE LUI BECALI CU STATUL PARALEL / SIMION A AVUT DREPTATE, CE A UNELTIT BECALI ÎN NOAPTEA ALGERILOR / BECALI AR TREBUI SĂ NE DEMONSTREZE CĂ NU E UN MILOG, etc. a constituit o campanie de defăimare derulată repetitiv, de natură să influențeze și să direcționeze percepțiile și opinia publicului cu privire la la activitatea publică ori politică a persoanei”, se arată în decizia CNA privind sacționarea Realitatea Plus luată în 29 iulie 2025.

Televiziunea a mai fost sancționată cu aceeași măsură în mai 2025, tot pentru un linșaj ce îl viza pe Bacali, prin obligarea difuzării deciziei timp de 10 minute, în prime-time. Parlamentarul ceruse atunci închiderea postului TV. Ulterior, televiziunea a primit 4 amenzi totalizând 70.000 lei și 9 somații publice de intrare în legalitate.

CNA a explicat că a luat din nou decizia de suspendare temporară a emisiei pentru încălcarea gravă și repetată a codului care reglementează audioviziualul românesc privind informarea corectă a telespectatorilor.

Înainte de punere în aplicarea a sancțiunii, postul Realitatea Plus titra: EXCLUSIV! NOU ATAC LA TELEVIZIUNEA POPORULUI. / NE ÎNTRERUPT PROGRAMUL DUPĂ DEZVĂLUIRILE DESPRE CORUPȚIA DE LA VÂRFUL STATULUI: NU NE OPRIM AICI! / ÎNTRERUPEREA PROGRAMULUI TIMP DE 10 MINUTE, NOUL ATAC LA TELEVIZIUNEA POPRULUI: IAR AM DERANJAT SISTEMUL / RĂMÂNEȚI ALĂTURI DE NOI CÂT VOM AVEA PROGRAMUL ÎNTRERUPT: CONTINUĂM SĂ LUPTĂM ÎN PRIMA LINIE PENTRU VOI”.

Realitatea Plus a mai avut emisia suspendată

Cea mai recentă decizie de întrerupere a emisiei pentru 10 minut a fost pusă în aplicare în luna mai 2025. „Acolo nu sunt chestiuni politice, ci este vorba de răzbunare personală”, au motivat reprezentanții CNA.

O decizie similară a mai fost dată în mai 2023. CNA a decis atunci ca Realitatea TV să difuzeze, timp de 10 minute, în prime-time (ora maximă de audiență în televiziune), afișarea textului sancțiunii primite. Postul a fost sancționat astfel pentru numeroasele atacuri fără probe la Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor, şi Sebastian Burduja, pe atunci ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Postul controlat de familia lui Maricel Păcuraru a atacat decizia în instanță, dar au pierdut procesul, astfel că a trebuit să suspende emisia în decembrie 2024.

Și în anul 2019, CNA a decis sancționarea Realitatea TV (actuala Realitatea Plus) cu oprirea emisiei timp de zece minute, între orele 19.00 și 19.10. Sancțiunea de atunci avea legatură cu modul în care postul a acoperit evenimentele de la mitingul diasporei din 10 august 2018.