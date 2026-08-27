Emisiunea „Top Gear” se va întoarce la patru ani după accidentul grav de pe platourile de filmare

Celebra emisiune „Top Gear” va reveni la televiziunea britanică la patru ani după ce emisiunea a fost „pusă pe pauză” în urma accidentului în care Andrew Flintoff, unul dintre prezentatorii săi, a fost rănit grav în timpul filmărilor, anunță BBC.

Emisiunea auto de cursă lungă nu a mai venit cu niciun episod nou din 2022, anul în care Flintoff, un fost jucător profesionist de cricket a suferit răni grave la nivelul feței și coastelor. El a fost dus de urgență cu elicopterul la spital după ce mașina sa decapotabilă cu trei roți s-a răsturnat pe circuitul de testare al emisiunii.

La acea vreme, el era unul dintre cei trei prezentatori, alături de Paddy McGuinness și Chris Harris.

BBC nu a anunțat deocamdată noua echipă de prezentatori, deși ziarul The Sun a relatat săptămâna trecută că actorul și comediantul Jimmy Carr negociază pentru a se alătura acesteia.

Ed Havard, directorul pentru divertisment al BBC, a declarat joi la Festivalul de Televiziune de la Edinburgh: „Au existat multe speculații în legătură cu acest subiect și putem confirma că Top Gear revine. Nu voi vorbi astăzi despre prezentatori”.

„Vom avea în curând mai multe informații despre Top Gear”, a promis el.

„Top Gear” este una dintre cele mai de succes emisiuni din istoria BBC

„Top Gear” a debutat în 1971 și a devenit una dintre cele mai de succes emisiuni ale BBC în anii 2000, când a fost prezentată de Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May. După concedierea lui Clarkson de către BBC în 2015, în urma unei altercații cu producătorul emisiunii, ceilalți doi prezentatori au demisionat în semn de solidaritate cu el.

Ei și-au continuat colaborarea de succes în emisiunea „The Grand Tour”, difuzată în streaming de Amazon Prime Video.

La „Top Gear” aceștia au fost înlocuiți de prezentatorul Chris Evans și Matt LeBlanc, starul din serialul „Friends”, înainte ca Flintoff, McGuinness și Harris să preia emisiunea în 2018.

BBC și-a cerut scuze și i-a plătit despăgubiri lui Flintoff în urma accidentului.

El a povestit că a fost târât cu fața în jos pe sub mașina Morgan Super 3 pe o distanță de aproximativ 50 de metri. „Am crezut că am murit”, a declarat el în documentarul „Flintoff” lansat anul trecut pe platforma de streaming Disney+.

Paul Rees, pilot de curse și consultant expert care se afla în mașină împreună cu Flintoff, a dat în judecată BBC Studios și solicită despăgubiri de până la 150.000 de lire sterline pentru vătămare corporală.