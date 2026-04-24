Emmanuel Macron asigură că avionul de vânătoare european de generația a șasea nu e „mort”

Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au însărcinat vineri ministerele lor ale apărării să continue lucrul la controversatul proiect franco-german al avionului de vânătoare FCAS, au declarat oficiali citați de Reuters.

Planurile celor două țări de a dezvolta împreună cu Spania un sistem futurist de luptă aeriană au atârnat de un fir de ață, pe fondul unei dispute publice privind controlul între Dassault Aviation și Airbus, care reprezintă Germania și Spania în proiectul de 100 de miliarde de euro (116,85 miliarde de dolari).

„Nu, deloc”, a răspuns Macron când a fost întrebat de un reporter dacă proiectul FCAS este „mort”, cum au declarat anterior reprezentanți ai companiilor implicate în proiect. Președintele francez a spus că tocmai discutase această chestiune cu Merz în marja unui summit al liderilor din Uniunea Europeană desfășurat în Cipru.

„Am avut o discuție bună în această dimineață cu cancelarul și am dat un mandat ministerelor noastre ale apărării să lucreze concret pe mai multe domenii, pe o gamă de probleme diferite”, a continuat Emmanuel Macron. „Nu doar asupra viitorului avion de luptă, ci și asupra diverselor pârghii de cooperare dintre țările noastre”, a subliniat liderul francez.

O purtătoare de cuvânt a guvernului german a confirmat discuția dintre cei doi lideri.

„Cancelarul și președintele le-au cerut miniștrilor apărării să continue lucrul pe diverse domenii de cooperare și să convină asupra pașilor următori. Această activitate va fi finalizată în următoarele săptămâni”, a spus purtătoarea de cuvânt.

Anularea dezvoltării avionului de luptă european ar fi o lovitură de imagine pentru Macron

Miniștrii apărării din Germania și Franța au oferit miercuri calendare diferite pentru o decizie privind proiectul avionului de vânătoare, unul afirmând că liderii celor două țări vor decide în curând, iar celălalt spunând că mediatorii au solicitat mai mult timp pentru a discuta chestiunea.

Disputa se concentrează asupra conducerii elementului central de avion de vânătoare din planurile de construire a unei flote interconectate de aeronave pilotate și drone înarmate, sub o umbrelă digitală comună.

Surse din interior se așteptau ca Germania și Franța să renunțe la dezvoltarea avionului de vânătoare comun, dar să continue cooperarea în privința dronelor și a așa-numitului „combat cloud”, adică infrastructura digitală de bază care ar permite schimbul de date între avioane, drone și alți senzori, precum radarele terestre.

Însă o retragere din planul FCAS ar fi stânjenitoare din punct de vedere politic pentru Macron, care l-a promovat intens ca parte a campaniei sale de a încuraja autonomia europeană, inclusiv pe plan european, față de Statele Unite.