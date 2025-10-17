Energia exploziei din Rahova a fost similară cu cea generată de un cutremur. Două stații seismice au înregistrat-o

Seismograful, un aparat care măsoară și înregistrează mișcările solului. Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Dreamstime.com

Deflagrația de vineri dimineață care a ucis trei persoane și a rănit alte paisprezece într-un bloc din Capitală a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, a transmis chiar INCDFP, într-un comunicat citat de News.ro.

„Două dintre staţiile seismice instalate pe teritoiul Bucurestiului au detectat şi înregistrat explozia puternică din cartierul Rahova. – Staţia BFER, situată în cartierul Ferentari, Staţia BUC, instalată la Observatorul Seismologic Cuţitul de Argintâ”, potrivit INCDFP.

Energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml, a precizat aceeași sursă.

„Aceste integistrări subliniază eficienţa şi necesitatea acestor instrumente esenţiale în monitorizarea în timp real a mişcărilor solului, fie că este vorba de cutremure naturale sau evenimente antropice”, au mai spus specialiştii INCDFP.

„Foarte probabil, blocul va fi demolat”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri despre tragedia din cartierul bucureștean Rahova, unde o explozie a spulberat două etaje ale unui bloc, într-un interviu acordat RRA. El a spus că tragedia nu a provocat doar victime, ci a afectat și structura de rezistență a clădirii.

Ilie Bolojan a luat în calcul şi posibilitatea ca blocul să fie demolat: „Din primele estimări ale Inspecţiei de Stat în Construcţii, e probabil că acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat”.

„După ce se va face o anchetă legat de ce s-a întâmplat, de situaţia blocului, vor fi luat şi măsurile pentru a pune în siguranţă zona respectivă”.

Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit vineri dimineață, după o explozie puternică. Geamurile unui liceu din apropierea au fost sparte de suflul exploziei violente, părinții au fost chemați de urgență să preia elevii. În blocul afectat se aflau 108 apartamente, iar pompierii au dispus evacuarea integrală a locatarilor întrucât există risc de prăbușire a clădirii.

Deflagrația produsă vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a fost atât de puternică încât s-a simțit inclusiv în blocurile și magazinele din apropiere.