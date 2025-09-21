„Era pasiunilor întunecate. Odată ce pătrund în corpul tău, tind să se răspândească”. De ce politica actuală este diferită de tot ce știam până acum

În zilele noastre și poate dintotdeauna, liderii de pe întreg spectrul politic au descoperit că pasiunile întunecate, precum furia, frica, dominația, sunt mult mai ușor de provocat. Dar acum sistemul de control și echilibru este distrus, iar situația se va înrăutăți.

„Pasiunile întunecate fac parte din natura noastră, la fel ca tastele unui pian. Dacă suntem bombardați cu discursuri care apasă tastele întunecate, antipatia va crește”.

„Progresiștii sunt cei care au înțeles că, ajutând oamenii să vadă nedreptatea, mai degrabă decât doar aspectele economice, devenim puternici”.

„Politica este diferită acum pentru că s-a declanșat ceva îngrozitor”, scrie David Brooks, comentator politic și cultural al New York Times, într-un articol de opinie. El spune că și înainte de asasinarea lui Charlie Kirk era evident că pasiunile întunecate pătrund în psihicul american și, prin urmare, în politica americană.

Deși analiza sa se concentrează pe politica din Statele Unite, elementele expuse de editioriastul NYT în legătură cu o societate tot mai scindată în urma unor lupte politice care folosesc artificii psihologice se regăsesc și în politica globală.

„Furie, frică și dominație”

David Brooks evocă alegerile din anii trecut, când, Mitt Romney a candidat împotriva lui Barack Obama sau John Kerry a candidat împotriva lui George W. Bush, și spune că încearcă să-și dea seama „de ce politica și societatea în general păreau atât de diferite”.

„Nu pentru că nu existau dezacorduri majore pe atunci”, scrie editorialistul NYT, care amintește că războiul din Irak a stârnit discuții aprinse și că exista polarizarea politică cel puțin din anul 2000.

El spune că politica este diferită acum pentru că „s-a declanșat ceva îngrozitor”. El evocă cartea lui William A. Galston, „Anger, Fear, Domination: Dark Passions and the Power of Political Speech” – „Furie, frică, dominație: pasiuni întunecate și puterea discursului politic”.

„Una dintre provocările fundamentale ale vieții este cum să motivezi oamenii să facă anumite lucruri — să voteze într-un anumit mod, să întreprindă un anumit tip de acțiune. Liderii buni motivează oamenii prin ceea ce s-ar putea numi pasiuni luminoase – speranță, aspirație, o viziune inspiratoare a unei vieți mai bune. Dar în zilele noastre, și poate dintotdeauna, liderii de pe întreg spectrul politic au descoperit că pasiunile întunecate sunt mult mai ușor de provocat. Evoluția ne-a programat să fim extrem de sensibili la amenințări, ceea ce psihologii numesc «tendința negativă»”, scrie David Brooks.

„Trump, un maestru al artei întunecate”

În opinia editorialistului NYT, Donald Trump „este un om motivat aproape în totalitate de pasiuni întunecate – ură, furie, resentimente, frică, dorința de a domina – și el stârnește aceste pasiuni pentru a-i determina pe oameni să-l susțină”. În discursul lui Trump din cadrul conferinței CPAC din 2023, el a avertizat asupra „forțelor sinistre care încearcă să distrugă America”, transformând națiunea într-o „groapă socialistă pentru criminali, drogați, marxiști, huligani, radicali și refugiați periculoși pe care nicio altă țară nu îi vrea”.

David Brooks spune că Trump este un maestru al acestei arte întunecate, dar că și progresiștii fac apel la pasiuni întunecate. El relatează o conversație pe care a avut-o cu un creator de reclame democrat care, pentru a-și ajuta candidații, a făcut clipurile comerciale în așa fel încât ele să stârnească frică și animozitate.

Ponderea titlurilor menite să provoace furie s-a dublat în SUA

„Ceea ce oamenii uită este că politica de stânga a fost cea care a perfecționat politica furiei”, a declarat organizatorul social de stânga Marshall Ganz într-un eseu publicat în The Atlantic în 2019, citat în editorialul lui David Brooks. „Progresiștii sunt cei care au înțeles că, ajutând oamenii să vadă nedreptatea, mai degrabă decât doar aspectele economice, devenim puternici”, a mai spus Marshall.

Editorialistul mai scrie că Michael Walzer, eminentul coeditor emerit al revistei progresiste Dissent, a spus-o clar: „Frica trebuie să fie punctul nostru de plecare, chiar dacă este o pasiune exploatată cel mai ușor de dreapta”.

„Noi, cei din mass-media, apelăm și noi la aceste pasiuni. Una dintre sarcinile noastre este să vă motivăm să dați clic pe titlurile noastre. O echipă de cercetători din Noua Zeelandă a analizat titlurile din 47 de publicații americane. Ei au descoperit că, între 2000 și 2019, ponderea titlurilor menite să provoace furie s-a dublat. Prevalența titlurilor menite să provoace frică a crescut cu 150%”, scrie Brooks.

„Pasiunile întunecate le alungă pe cele bune”

Într-o încercare de a înțelege cum „pasiunile întunecate ne domină”, editorialistul NYT analizează furia, ura, resentimentul, frica și dorința de a domina.

El spune că furia poate fi utilă atunci când este îndreptată împotriva nedreptății și că le permite oamenilor să înțeleagă, destul de clar, că vor o schimbare. „Problema este că, în zilele noastre, nu avem doar izbucniri de furie în viața noastră publică, ci furia a devenit o stare permanentă în viața multora dintre noi”.

Ura, pe de altă parte, este omniprezentă, scrie David Brooks, care amintește „Ura nu poate fi potolită, poate fi doar combătută”. Comentatorul NYT spune că resentimentul ține de statutul social, de sentimentul de inferioritate și că, în timp ce furia este adesea exprimată, resentimentul este adesea reprimat.

De asemenea, editorialistul vorbește și despte frică. El amintește observațiile sociologului Zygmunt Bauman care spune că „frica este cea mai înspăimântătoare atunci când este difuză, împrăștiată, neclară, neatașată, neancorată, liberă, fără o adresă sau o cauză clară”. Când se întâmplă se întâmplă astfel, frica se transformă într-un sentiment de amenințare existențială.

Dorința de a domina, spune Brooks, „este cea mai întunecată dintre pasiunile întunecate, omniprezentă și cea mai distructivă”, fiindcă acest sentiment îi determină pe oameni să dorească să-și impună puterea în orice situație.

„În viața intelectuală, aceasta determină unele persoane să dorească să domine realitatea, să-și impună propria viziune falsă asupra adevărului tuturor celor din jur. Persoanele cu o puternică dorință de dominare nu suportă starea de îndoială. Ele doresc să impună certitudini brutale și simplificări grosolane”, adaugă el.

Brooks spune că politica are legătură cu puterea, așa că, desigur, atrage persoanele cu o puternică dorință de dominare. Când această dorință se combină cu ceea ce psihologii numesc tipul de personalitate „triada întunecată” (machiavellism, narcisism și psihopatie), se ajunge la personaje destul de brutale — Hitler, Mao, Stalin.

„Cuvintele care trezesc pasiunile întunecate te pot ucide”

„În viața publică, dorința de dominare poate lua forme brutale. Când vezi polițiști bătând un om care zace la pământ și abia mai este conștient, aceea este dorința de dominare. Poate lua și forme mai subtile. Mă uimește cât de puternică este dorința umană de segregare și excludere. De exemplu, odată ce oamenii de stânga au stabilit o poziție dominantă în mediul academic, în mass-media și în sectorul non-profit, au exclus în mare parte vocile conservatoare și ale clasei muncitoare. Voiau controlul”, scrie comentatorul NYT.

Potrivit lui David Brooks, pasiunile întunecate fac parte din natura noastră, la fel ca tastele unui pian.

„Dacă suntem bombardați cu discursuri care apasă tastele întunecate, antipatia va crește. Când oamenii consumă comunicări care demonstrează respect, curiozitate, comuniune și speranță, antipatia scade. Problema este că pasiunile întunecate sunt imperiale. Odată ce pătrund în corpul tău, tind să se răspândească. Pasiunile întunecate le alungă pe cele bune”, scrie el.

Editorialistul mai spune că politica americană este condusă azi de dueluri între frici, ură și resentimente. „Dacă democrația liberală eșuează, va fi din cauza faptului că o serie de forțe au subminat fundamentele emoționale pe care se bazează liberalismul. Pasiunile întunecate duc la cruzime, violență, neîncredere. Bastoanele și pietrele îți pot rupe oasele, dar cuvintele care trezesc pasiunile întunecate te pot ucide”, scrie el.

„Cum am ajuns să fim atât de ignoranți”

Părinții fondatori ai Americii au petrecut mult timp gândindu-se la pasiunile întunecate. Samuel Adams a declarat că oamenii sunt conduși de „ambiții și dorința de putere”. Patrick Henry a mărturisit că ajunsese să „se teamă de depravarea naturii umane”. John Jay a declarat: „Masa oamenilor nu este nici înțeleaptă, nici bună”.

Ei preferau democrația pentru că nu aveau încredere într-un singur om sau într-un grup restrâns de oameni care să dețină puterea, scrie Brooks. De asemenea, ei considerau că este mai prudent să împartă puterea și, apoi, în Constituție, au impus tot felul de metode pentru a controla dorințele umane.

De atunci, și mai ales în ultimii 60 de ani, s-a produs o mare pierdere a cunoștințelor morale, o naivitate și o ignoranță în ceea ce privește pasiunile întunecate. „Păcat” era odată un cuvânt puternic, răsunător, care zguduia sufletul. Acum este folosit mai ales în referire la deserturi, spune editorialistul care se întreabă:

„Cum am ajuns să fim atât de ignoranți în ceea ce privește lupta dintre forțele luminii și întunericului din interiorul nostru?”.

El explică că după al Doilea Război Mondial, o serie de gânditori, inclusiv cei din mișcarea de promovare a stimei de sine, au susținut că natura umană este în esență bună. „Dacă există răul în lume, acesta se află în structurile sociale, nu în noi înșine”.

Totodată, el spune că în anii 1950 și 1960, psihologia a devenit principalul mod în care oamenii se înțelegeau pe sine. Psihicul a înlocuit sufletul, iar „simptomele au înlocuit păcatul”.

„Apoi am privatizat moralitatea. Școlile, de exemplu, au renunțat la formarea morală și s-au orientat către pregătirea pentru carieră. Le-am spus generațiilor următoare să-și găsească propriile valori, să-și găsească propriul adevăr. Este ca și cum i-ai spune cuiva să-și găsească propria astrofizică. Dacă nu avem profesori și lideri care să ne ghideze prin lunga tradiție umană a cunoașterii morale, vom ajunge să fim destul de ignoranți”, scrie David Brooks

El continuă: „Această ignoranță în masă a produs nepăsare. Toată ziua consumăm nutrienți spirituali care ne fac fie puțin mai elevați, fie puțin mai degradați, și totuși cultura noastră pare oarbă la această competiție zilnică”.

Această ignoranță, spune el, a produs naivitate cu privire la natura umană, o inocență veselă cu privire la forțele care trezesc pasiuni întunecate și la ceea ce pot aduce aceste pasiuni.

„De exemplu, mulți oameni cred acum că democrația înseamnă domnia majorității. Fondatorii, care erau mult mai înțelepți decât noi în ceea ce privește natura umană, nu își făceau iluzii cu privire la ororile și atrocitățile pe care majoritatea le putea comite atunci când era cuprinsă de pasiuni întunecate. De aceea au creat sistemul de control și echilibru care acum este distrus”, potrivit comentatorului NYT.

Forța care trezește pasiuni întunecate mai presus de toate celelalte

În opinia comentatorului politic, există o forță care, mai presus de toate celelalte, trezește pasiuni întunecate: umilirea. „Oamenii se simt umiliți când nu li se acordă un statut egal și când sunt privați de ceva ce consideră că este dreptul lor. Și, după cum știm cu toții, durerea care nu este transformată se transmite. Oamenii umiliți ajung în cele din urmă să se răzbune”, spune el.

Umilința determină evenimentele mondiale. Germania a fost umilită la sfârșitul Primului Război Mondial. Lumea arabă a fost umilită după înfrângerea din Războiul de Șase Zile. Rusia a fost umilită de înfrângerea din Războiul Rece. Sinologul William Callahan a scris: „Narațiunea principală a istoriei moderne a Chinei este discursul secolului umilinței naționale”.

„Umilința produce orori în familie. În ultimii 60 de ani, elita educată a creat o meritocrație, un sistem economic și o atmosferă culturală care servește propriilor interese și îi face pe toți ceilalți să se simtă excluși și umiliți”.

„În ultimii 30 de ani, cei mai bogați, cei mai albi și cei mai educați membri ai societății noastre au devenit cei mai extremiști oameni de dreapta și de stânga și au început un război între ei, care îi face pe toți să se simtă furioși și temători. Nu sunt singurul care se întreabă dacă istoria ar fi fost diferită dacă președintele de atunci, Barack Obama, nu l-ar fi umilit pe Donald Trump la o cină a Asociației Corespondenților de la Casa Albă”, continuă el.

De ce politica pare atât de diferită acum față de trecut?

„De-a lungul anilor, demagogii din politică, din mass-media și din mediul online au exploatat sentimentele comune de umilință pentru a stârni pasiuni întunecate, iar aceste pasiuni întunecate dezumanizează cultura noastră și subminează democrația liberală. Intuția mea este că suntem doar la începutul acestei spirale și că situația se va înrăutăți”, crede David Brooks.

El mai explică că această traiectorie descendentă nu trebuie inversată. „Problema cu a combate focul cu foc este că te arunci în mlaștina pasiunilor întunecate”.

„Chiar credem că nu vom fi corupți de ele? Chiar credem că drumul spre victorie constă în a deveni moral indistinct de Trump? Chiar credem că democrația va supraviețui? Sondajele arată în mod constant că majoritatea americanilor sunt epuizați de această cursă morală spre prăpastie și doresc o alternativă; nu avem încredere în poporul american?”, scrie el.

„Istoria oferă exemple clare despre cum se poate opri cercul vicios al pasiunii întunecate. Acesta începe când un lider sau un grup de oameni, care au tot dreptul să se simtă umiliți, care au tot dreptul să recurgă la motivații întunecate, decid să întrerupă procesul. Ei pur și simplu refuză să fie înghițiți de amărăciune și lucrează – cu multă trudă, ani sau decenii întregi – pentru a cultiva pasiunile luminoase din ei înșiși – pentru a fi motivați de speranță, grijă și o viziune mai luminoasă asupra binelui și pentru a arăta aceste pasiuni celorlalți, în special dușmanilor lor”, afirmă în opinia sa comentatorul publicației americane.

David Brooks spune că pentru a reprima pasiunile întunecate și a le stârni pe cele bune, liderii trebuie să creeze condiții în care oamenii să poată experimenta mobilitatea socială.

„Dacă oamenii simt că viețile și societatea lor sunt în stagnare, vor lupta ca scorpionii într-un borcan. Dar dacă simt că ei personal progresează spre ceva mai bun, că societatea lor progresează spre ceva mai bun, vor avea un sentiment extins de autonomie, motivațiile lor vor fi orientate spre a profita de oportunități minunate, iar acestea sunt motivații frumoase”.

„Pasiunile întunecate privesc înapoi, către un rău comis în trecut, și fac oamenii să devină împietriți. Pasiunile luminoase privesc înainte, către o viață mai bună, și fac oamenii să devină hotărâți, dar cu inima blândă”, conchide editorialistul NYT.

