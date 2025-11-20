eSIM România: tot ce trebuie să știi înainte să treci la noua tehnologie

Tehnologia mobilă evoluează rapid, iar eSIM devine tot mai prezentă în viața utilizatorilor din România. Dacă până acum eram obișnuiți cu clasicele cartele SIM pe care le schimbam dintr-un telefon în altul, eSIM-ul aduce o revoluție: un modul digital integrat direct în telefon, care elimină plasticul și oferă flexibilitate maximă.

Ce este eSIM și cum funcționează?

eSIM (embedded SIM) este o cartela digitală integrată în telefon, care îți permite să activezi un număr de telefon sau un număr de telefon virtual fără să mai introduci un card fizic.

Activarea se face printr-un cod QR sau direct dintr-o aplicație eSIM, ceea ce înseamnă că nu mai depinzi de magazine sau de livrări.

Practic, eSIM-ul îți oferă libertatea de a schimba operatorul sau planul de date în câteva minute, fără să scoți cartela din telefon.

Dacă te întrebi cum funcționează eSIM, imaginează-ți un soft deja integrat în telefonul tău, care poate stoca mai multe profiluri de operator. Astfel, poți avea simultan un plan local și unul internațional, fără să schimbi nimic fizic.

Avantajele pentru călătorii

Unul dintre cele mai mari beneficii ale eSIM-ului este pentru cei care călătoresc. În loc să plătești sume mari pentru roaming, poți activa rapid un plan local sau internațional.

Dacă mergi în vacanță și ai nevoie de internet străinătate, eSIM-ul îți oferă alternative la roaming în Europa sau chiar în afara ei.

Spre exemplu, dacă planifici un concediu și ai nevoie de roaming ieftin în Turcia, poți activa un plan digital direct din aplicație.

Există soluții dedicate precum YESIM, care oferă planuri de date ieftine și simplu de activat.

Astfel, eSIM-ul devine o soluție digitală pentru călători români, care vor să aibă internet pentru vacanțe în străinătate fără grija costurilor ascunse.

Telefoane compatibile și cum să folosești eSIM

Nu toate telefoanele sunt compatibile cu această tehnologie, dar lista crește rapid. Printre cele mai populare modele se numără:

telefoane cu eSIM de la Apple, Samsung și Google Pixel.

modelele mai noi de Android includ deja suport pentru cartela eSIM, iar activarea este simplă.

Cum să folosești eSIM?

Verifică dacă telefonul tău este compatibil. Descarcă o aplicație eSIM pentru călătorii sau folosește codul QR primit de la operator. Activează profilul dorit și bucură-te de internet fără roaming și de o conexiune rapidă la internet în străinătate.

Pentru utilizatorii din România, tehnologia eSIM devine tot mai accesibila, iar operatorii locali încep să ofere suport pentru această tehnologie.

Dacă ești curios să testezi această tehnologie și vrei să beneficiezi de un plan digital pentru vacanțe sau pentru uz zilnic, ai un avantaj exclusiv.

Cititorii acestui articol au acces la un promo cod unic: YEHOTNWSRO10, care oferă 10% discount pentru clienți noi. Codul poate fi folosit direct în aplicația YESIM, atunci când activezi primul tău plan de date.

Este o oportunitate excelentă să descoperi cum funcționează eSIM și să te bucuri de internet ieftin în vacanțe, fără grija tarifelor de roaming.

eSIM in România nu este doar o tendință, ci o schimbare majoră în modul în care folosim telefonul și internetul mobil. Fie că vrei un număr de telefon virtual, fie că îți dorești soluții digitale pentru călătorii, eSIM-ul oferă flexibilitate, rapiditate și costuri reduse.

Viitorul conectivității mobile este digital, iar eSIM-ul este deja aici pentru a transforma modul în care ne raportăm la internet și la comunicare.

Articol susținut de YESIM