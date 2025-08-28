„Este cu siguranță satisfăcător”. Reacția Rusiei, după ce a fost arestat un ucrainean în dosarul sabotajului de la Nord Stream

Rusia a declarat, joi, că este „satisfăcută” de progresul anchetei germane cu privire la exploziile de la gazoductele Nord Stream, în care a fost arestat un suspectat ucrainean săptămâna trecută, transmite AFP.

Exploziile care au avut loc în septembrie 2022 la Nord Stream, gazoductele care legau Rusia de Germania prin Marea Baltică, a declanșat un schimb îndelungat de acuzații între Moscova și Kiev, iar unii oficiali occidentali au învinuit la rândul lor Moscova pentru cele întâmplate.

Joia trecută, autoritățile italiene l-au reținut pe un bărbat ucrainean, la solicitarea omologilor germani. Acesta este acuzat că a făcut parte dintr-o celulă de ucraineni care a plasat dispozitivele explozive pe conducte.

Reacția Kremlinului

Rusia, care a spus mereu că în spatele atacului se află statul ucrainean, a salutat evoluția evenimentelor.

„Este cu siguranță satisfăcător faptul că ancheta se desfășoară”, le-a spus joi reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Vreau să cred că aceasta va fi dusă la capăt și că nu numai autorii, ci și instigatorii acestor acte teroriste vor fi numiți”, a adăugat reprezentantul Kremlinului.

Peskov a spus că Berlinul nu a fost în contact cu Moscova în privința anchetei.

Ucraineanul este prima persoană arestată în dosarul presupusului sabotaj de la gazoductele Nord Stream, unul sensibil din punct de vedere politic, având în vedere invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina și sprijinul occidental pentru riposta Kievului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că guvernul său nu știa nimic despre vreun plan de aruncare în aer a conductelor.

Potrivit investigațiilor germane, o celulă ucraineană alcătuită din cinci bărbați și o femeie ca fiind autoarea exploziilor de la conductă. Se crede că membrii celulei au închiriat un iaht pentru a comite atacul, potrivit revistei Der Spiegel și altor publicații.

Procurorii germani susțin că bărbatul arestat săptămâna trecută de autoritățile italiene, numit Serhii Kuznetsov în presă, a folosit documente de identitate false pentru a închiria iahtul, care a plecat din orașul german Rostock pentru a comite atacurile, notează AFP.