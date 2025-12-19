„Este o chestiune de supraviețuire”: Președintele sud-coreean cere decontarea tratamentelor pentru căderea părului de la bugetul de stat

Persoane urmărind în gara din Seul un discurs televizat susținut de președintele Lee Jae Myung în data de 3 decembrie 2025, FOTO: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a cerut guvernului său să ia în considerare extinderea asigurării publice de sănătate pentru a acoperi tratamentele împotriva căderii părului, argumentând că chelia a devenit pentru tineri o „chestiune de supraviețuire”, nu doar o preocupare cosmetică, relatează The Guardian.

Propunerea, care între timp a provocat o reacție negativă din partea profesioniștilor din domeniul medical și a unor figuri conservatoare, a fost anunțată în cadrul unei ședințe de informare pe politici publice și ar urma să extindă acoperirea pentru a cuprinde și tratamente medicale, care sunt disponibile în prezent doar pentru anumite tipuri de cădere a părului.

Coreea de Sud operează un sistem de asigurări universal, finanțat prin contribuții calculate în funcție de venit. În prezent, sistemul acoperă doar căderea părului cauzată de motive medicale, precum alopecia areata. Majoritatea tratamentelor pentru chelia masculină comună rămân excluse de la acoperire.

„Pot exista tineri care consideră nedrept faptul că doar plătesc contribuții de asigurare și nu pot beneficia de servicii”, a spus Lee, adăugând că „sentimentul de alienare” în rândul acestora a devenit sever.

Sud-coreeni trăiesc într-o societate obsedată de aspectul fizic

The Guardian notează că propunerea a scos în evidență accentul cultural intens pus în Coreea de Sud pe aspectul fizic. Un sondaj realizat în 2024 în rândul tinerilor adulți a constatat că 98% dintre respondenți cred că persoanele atractive beneficiază de avantaje sociale.

Presiunea culturală este deosebit de puternică și acută pentru femei, care se confruntă cu așteptări stricte legate de machiaj, îngrijirea pielii și forma corpului.

Pentru bărbați, subiectul este discutat mai puțin deschis, însă unii dintre cei cu linia părului retrasă aleg să își lase bretonul mai lung pentru a masca pierderea părului sau apelează la tratamente costisitoare.

Profesioniștii din domeniul medical au reacționat cu scepticism la propunerea lui Lee

Influenta Asociație Medicală Coreeană a declarat că „în loc să investească fondurile asigurărilor de sănătate în acoperirea tratamentelor împotriva căderii părului, prioritizarea acoperirii pentru cancer și alte boli grave ar fi mai în concordanță cu principiile asigurărilor de sănătate”.

Ziarele conservatoare au fost deosebit de critice. Cotidianul Chosun Ilbo a susținut într-un editorial că „acesta nu este un lucru pe care președintele ar trebui să îl dispună brusc fără a strânge opiniile cetățenilor care plătesc contribuții de asigurare”.

Ministrul sănătății, Jeong Eun Kyeong, și-a exprimat prudența față de propunere, interpretând afirmația lui Lee despre „supraviețuire” ca referindu-se la încrederea tinerilor în timpul căutării unui loc de muncă și la impactul asupra sănătății mintale.

Piața tratamentelor împotriva căderii părului din Coreea de Sud era estimată anul trecut la aproximativ 188 de miliarde de woni (127 miliarde de dolari), iar grupurile din industrie susțin că, dintr-o populație de peste 51 de milioane, aproximativ 10 milioane se confruntă cu căderea părului, deși această cifră nu a fost niciodată verificată oficial.

Șampoanele împotriva căderii părului sunt deosebit de populare, deși în ultimii ani unele produse au fost criticate pentru afirmațiile lor privind eficacitatea.