„Este posibil ca în aceste momente premierul să-l fi asasinat”. Mama unui ostatic israelian, acuzații grave la adresa lui Netanyahu, după atacurile din Doha

Einav Zangauker, în centru, mama lui Matan Zangauker, care este ținut ostatic de Hamas, în timpul unui protest prin care oamenii cer încetarea războiului și eliberarea imediată a ostaticilor din Fâșia Gaza, precum și împotriva guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu, în Tel Aviv, Israel, pe 23 august 2025. FOTO: Ohad Zwigenberg / AP / Profimedia

Mama ostaticului israelian Matan Angrest, aflat în continuare în Fâșia Gaza, afirmă că premierul Benjamin Netanyahu l-ar fi „asasinat” efectiv pe fiul ei prin atacurile puternice ale Israelului efectuate marți asupra orașului Doha, capitala Qatarului.

Informațiile disponibile până acum sugerează că bombardamentele israeliene au vizat delegația de negociatori a grupării militante palestiniene Hamas.

„Tremur de frică. Este posibil ca în aceste momente prim-ministrul să-l fi asasinat pe Matan, să-i fi pecetluit soarta”, a spus Einav Zangauker, mama ostaticului, potrivit Sky News.

„Oricine decide să pună în pericol intenționat viața lui Matan îl ucide. De ce insistă să distrugă orice șansă de a se ajunge la un acord? Este vorba de viața copilului meu, viața lui Matan atârnă în balanță!”, a adăugat ea.

„Prim-ministrul (Benjamin Netanyahu, n.r.) sabotează acordul în repetate rânduri. M-am săturat”, a continuat ea.

„Puneți capăt acestui război și aduceți-i pe toți (ostaticii, n.r.) înapoi printr-un acord complet”, a insistat Einav Zangauker.

O serie de explozii puternice au fost auzite marți în capitala Qatarului, Doha, la scurt timp apoi Israelul anunțând că a atacat acolo lideri ai grupării islamiste palestiniene Hamas.

„Armata și serviciul de securitate internă (Shin Bet) au efectuat o lovitură țintită împotriva unor înalți responsabili ai organizației teroriste Hamas”, a transmis armata israeliană într-un comunicat.

Televiziunea Al-Jazeera, care citează o sursă din cadrul Hamas, relatează că ținta atacului au fost negociatorii din partea acestei grupări care luau parte la tratativele indirecte cu Israelul pentru încheierea unui armistițiu în Fâșia Gaza.

Qatarul, țară care mediază între Israel și Hamas, a confirmat între timp că loviturile israeliene au țintit domicilii ale liderilor Hamas și a denunțat un atac „laș”, acuzând Israelul de încălcarea dreptului internațional.

Mai mulți lideri ai Hamas își au reședința la Doha.