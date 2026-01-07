Copiii trebuie protejați în mod deosebit prin vaccinare, recomandă dr. Adrian Marinescu, pentru că există riscul de a face forme severe de boală care să determine o evoluție nefavorabilă/Foto: Shutterstock

Suntem în plină iarnă, iar tusea și răcelile sunt omniprezente, mai ales la copii. Ratele scăzute de vaccinare antigripală ne-au lăsat descoperiți în fața unui sezon de gripă care se intensifică tot mai tare. În Marea Britanie varianta K a tulpinii A(H3N2) de virus gripal, considerată de specialiștii în sănătate drept „neplăcută”, a determinat un val mare de internări în spital. Aceeași mutație este prezentă și în România. Medicii infecționiști se așteaptă ca numărul îmbolnăvirilor să crească în următoarea perioadă și recomandă vaccinarea antigripală. Nu este târziu pentru copii să fie imunizați și nici pentru adulții din grupurile vulnerabile, mai ales că evoluția sezonului gripal este mereu imprevizibilă. Regulile de igienă, deprinse în timpul pandemiei, rămân, de asemenea, importante.

Gripa este în creștere în toată Europa și în România. O nouă mutație a virusului gripal A(H3N2) – denumită de specialiști subclada K – a dus la crearea de focare timpurii în Marea Britanie, Japonia și Canada.

SUA sunt de asemenea afectate. Săptămâna trecută, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, CDC, au raportat niveluri ridicate și foarte ridicare de îmbolnăvire în mai mult de jumătate din statele nord-americane. Până acum, în SUA, în acest sezon de gripă s-au înregistrat peste 7,5 milioane de îmbolnăviri, 81.000 de spitalizări și 3.100 de decese, dintre care opt decese la copii, statistică aferentă perioadei dinaintea Sărbătorilor.

Chiar dacă este prea devreme să știm dacă actualul sezon de gripă este mai sever sau mai puțin sever decât cel de anul trecut, nu este târziu să recurgem la vaccinare, recomandă specialiștii în sănătate. O analiză preliminară efectuată de britanici – Early influenza virus characterisation and vaccine effectiveness in England in autumn 2025, a period dominated by influenza A(H3N2) subclade K – publicată de Biblioteca Națională de Medicină, Centrul Național de Informații în Biotehnologie, notează că, deși vaccinul gripal de anul acesta nu are o acoperire perfectă peste noua mutație, el oferă cel puțin o protecție parțială, reducând riscul de spitalizare al bolnavilor.

Noua mutație circulă și în România. Ultimele date ale Institutului Național de Sănătate Publică din România, aferente săptămânii 22-28 decembrie 2025, arată că, la nivel național, numărul cazurilor de gripă clinică a crescut față de săptămâna anterioară, de la 11.174, până la 12.630, fiiind de 3 ori mai multe comparativ cu cele din aceeași săptămână a sezonului precedent și de aproape 5 ori mai multe față de media ultimelor 5 sezoane. Din totalul cazurilor de gripă confirmate în laborator, 398, cele mai multe, 186, au fost cu virus AH3, la toate probele secvențiate fiind detectată subclada K.

„Sezonul este departe de a se încheia”

Câteva sunt motivele pentru care specialiștii în sănătate se așteaptă ca sezonul gripal din această iarnă să fie mai sever decât în alți ani, a punctat dr. Giuseppe Aragona, medic generalist, citat de publicația britanică The Independent.

În primul rând, acest sezon a debutat mai repede decât precedentele, oferind mai mult timp virusului pentru a se răspândi.

În al doilea rând, față de tulpina circulantă anul trecut, anul acesta virusul a suferit o mutație – lucru perfect normal dealtfel – însă asta înseamnă că imunitatea anterioară sau chiar vaccinul ar putea oferi o protecție mai mică decât de obicei.

„Mai puține persoane au fost expuse la gripă în ultimii ani, în special copiii. În plus, vremea rece, aglomerația din spațiile închise și obiceiurile sociale specifice acestei perioade au contribuit la o transmitere mai rapidă, creând o conjunctură perfectă pentru rate mari de gripă”, a comentat medicul.

Chiar dacă am pierdut startul vaccinării antigripale în acest sezon, calea cea mai eficientă de a ne proteja de gripă rămâne și acum tot vaccinarea. „În mod cert, ne putem vaccina împotriva gripei și în acest moment, pentru că sezonul este departe de a se încheia”, a recomandat dr. Adrian Marinescu, medic primar de Boli infecțioase, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.dr. Matei Balș” din București. Și este suficient să ne uităm la ce s-a întâmplat în anii trecuți când am avut cazuri de gripă inclusiv în martie și aprilie.

Vaccinarea antigripală, cea mai bună prevenție

Copiii trebuie protejați în mod deosebit, a mai spus Marinescu, pentru că există, totuși, riscul de a face complicații, forme severe care să determine o evoluție nefavorabilă.

Iar complicațiile cele mai frecvente includ deshidratarea cauzată atât de ingestia redusă de lichide și alimente, cât și de febra înaltă. Deshidratarea poate fi însoțită de diaree și vărsături.

Febra poate induce convulsiile febrile, după care, ulterior mai pot apărea pneumoniile de cauză bacteriană, otitele și sinuzitele. Febra care ține mai mult de 5 zile, starea generală alterată, letargia, somnolența, dificultățile de respirație sunt semne care ar trebui să alarmeze părintele și să-l determine să se adreseze medicului.

Luna ianuarie va fi complicată

Fără doar și poate, luna ianuarie va fi una complicată, cu multe prezentări la Camera de gardă, a apreciat dr. Marinescu. Mai ales că, la noi, în mare parte, populația este nevaccinată. Deja la Institutul Matei Balș – dar și la alte spitale de boli infecțioase și pediatrie este aceeași situație – numărul prezentărilor s-a dublat, atrage atenția managerul. „Și este o situație complicată cu un necesar mare de locuri de internare”, mai spune acesta.

Potrivit INSP, până la data de 28.12.2025 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări un număr de 1.263.060 de vaccinări antigripale, 1.237.729 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat.

La rândul ei, dr. Mihaela Guțu-Robu, medic specialist pediatru, a declarat pentru site-ul Totul despre mame, că „Părinții trebuie să știe că vaccinarea împotriva gripei este sigură și se practică de peste 60 de ani. Încă nu este prea târziu să vaccinăm copiii, chiar dacă suntem în plin sezon gripal. Numărul de cazuri va crește cu siguranță în următoarea perioadă, așa că este recomandat ca părinții să vaccineze cât mai curând copiii. Ei pot fi vaccinați începând cu vârsta de 6 luni. Trebuie avut în vedere că durează aproximativ 2 săptămâni post-vaccinare pentru ca anticorpii protectori împotriva gripei să se dezvolte”, a recomandat medicul pediatru.

Potrivit dr. Guțu-Robu, vaccinul gripal de anul acesta este unul care conține doar trei tulpini de virus gripal inactivat, două tulpini A și o tulpină B, întrucât una dintre tulpinile B/Yamagata nu a mai fost identificată în circulație din martie 2020.

Pe lângă copii, gravidele, tinerii cu afecțiuni medicale de lungă durată și vârstnicii compun grupele încadrate la risc crescut de îmbolnăvire.

Vaccinurile asigură o protecție importantă

Potrivit datelor publicate de Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA), la începutul lunii decembrie, vaccinul gripal 2025/2026 este eficient în prevenirea internării în spital a copiilor cu vârste cuprinse între 2 ani și 17 ani și eficient în proporție de 30-40% în cazul adulților.

Dr. Jamie Lopez Bernal, epidemiolog consultant pentru UKHSA, a declarat că există dovezi liniștitoare că vaccinurile antigripale din acest an oferă o protecție importantă, în ciuda îngrijorărilor legate de noua subcladă.

Pe lângă vaccinarea antigripală care rămâne măsura cea mai importantă de prevenție, dr. Adrian Marinescu recomandă părinților să nu uite de regulile de igienă. Lucrurile pe care le au de făcut părinții care doresc să-și protejeze copiii împotriva gripei sunt simple și sunt lecții învățate în timpul pandemiei. Cea mai importantă lecție este izolarea copilului cu semne de boală: „În momentul în care un copil are simptome respiratorii sau digestive este important ca el să nu meargă în comunitate, pentru că există riscul să transmită mai departe, către persoane care au un risc mai mare de a face forme severe”, a reamintit dr. Marinescu.

Protecția poate fi îmbunătățită prin menținerea unei bune igiene a mâinilor, acoperirea gurii și a nasului atunci când persoana tușește sau strănută, evitarea contactului apropiat cu persoanele bolnave și menținerea unei bune ventilații a locuinței. „Practic, aceste lucruri ne protejează într-o măsură destul de mare, într-un sezon care a fost destul de complicat în acest an și va continua, așa cum spuneam, și în lunile următoare”, a conchis dr. Adrian Marinescu.

Există inclusiv vaccin intranazal pentru copii

În România, au acces la vaccinarea antigripală gratuită copiii cu vârsta peste 6 luni, gravidele, indiferent de trimestru, adulții cu vârste între 19 și 65 de ani cu boli cronice, persoanele peste 65 de ani și personalul medical și auxiliar.

Pe lângă injecția clasică intramusculară, pentru anumite categorii de copii și adolescenți există în țările UE și vaccinul intranazal, sub formă de spray care conține virus viu, atenuat. În principiu, vaccinul intranazal este recomandat copiilor cu vârste între 2 și 17 ani, sănătoși, cu un sistem imunitar normal și adulților sub 49 de ani, fără boli cronice.



Recomandări făcute de Institutul de Sănătate Publică