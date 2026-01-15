„Este prima dată când Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”. CTP, verdict tranșant despre declarațiile făcute de primarul Capitalei

Cristian Tudor Popescu l-a numit „niznai” pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, după declarațiile făcute de acesta despre situația de la municipalitate și problemele legate de termoficare. „Dezastru e, vinovați, ioc”, a afirmat ironic gazetarul.

CTP spune că, deși Ciprian Ciucu „ne prezintă o imagine catastrofală”, edilul nu indică și un vinovat în acest sens.

„Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc. Primarul General declară: «Primăria Capitalei nu are bani să treacă strada». Ne prezintă o imagine catastrofală, cu datorii enorme și «soluția» băgării în insolvență a transportului în comun. Situația încălzirii centralizate în blocuri: mii de oameni tremură în apartamente înghețate, fără căldură. Ciucu spune că n-are ce face. Spitale din Capitală, între care C.C. Iliescu și Institutul de Oncologie, au redus sau suspendat operațiile chirurgicale din pricina lipsei de încălzire. De trafic și poluare nu mai vorbesc…”, a declarat Cristian Tudor Popescu, joi, într-o postare pe Facebook.

El a remacat că actualul primar nu a pus situația pe seama predecesorului său.

„La întrebarea legitimă: „Cine e responsabil pentru starea în care ați preluat dvs. Primăria?”. Dl Ciucu refuză să răspundă. Ba chiar precizează, de mai multe ori: «Nu e de vină dl Nicușor Dan! Lăsați-l în pace pe Nicușor Dan!». Îl lăsăm, dar cine e de vină, domnule primar, bucureștenii? Sfântul Duh?”, a continuat CTP.

Gazetarul consideră că „absurditatea e evidentă”.

„Din punct de vedere logic, absurditatea e evidentă: dezastru e, vinovați, ioc. Nu și politic: dl Ciucu speră să obțină niște capital de imagine, chiar compătimire, pe baza «grelei moșteniri» ce i-ar fi fost aruncată în brațe. În același timp, nu vrea să-și strice relațiile cu președintele Dan. Asta nu mai e o atitudine de tehnocrat, de administrator experimentat, cum s-a prezentat în campania electorală, ci de politician cu tupeu, capabil să te prostească în față”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu.