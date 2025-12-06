Estimări sumbre în cazul unui cutremur puternic în zona metropolitană Tokyo. Japonia vrea să actualizeze planul de pregătire pentru dezastre

Un cutremur major care ar lovi zona metropolitană Tokyo s-ar putea solda cu 18.000 de victime şi cu pagube economice de 535 de miliarde de dolari, conform unei estimări guvernamentale, transmite sâmbătă agenţia de presă WAM, preluată de Agerpres.

Estimarea, realizată în scenariul unui cutremur cu magnitudinea 7,3 care ar lovi zona metropolitană, este mai puţin sumbră comparativ cu precedenta, din 2015, însă nu atinge obiectivul guvernului anunţat la acel moment, de a reduce la jumătate numărul deceselor.

Estimarea din urmă cu zece ani indica 23.000 de decese şi pierderi economice de 95 de trilioane de yeni.

Deoarece Japonia este predispusă la dezastre naturale, guvernul intenţionează să îşi actualizeze planul de bază în vederea intensificării pregătirilor pentru dezastre, după ce va prezenta estimarea unui grup de experţi la sfârşitul acestei luni. Estimarea „s-ar putea schimba în continuare”, a declarat o sursă guvernamentală, conform Kyodo News.

Cutremurul cu magnitudinea 7,3 este mai mic comparativ cu seismul cu magnitudinea 9 care a lovit nord-estul Japoniei şi a provocat multiple probleme la centrala nucleară Fukushima Daiichi în 2011.

Guvernul estimează o probabilitate de aproximativ 70% ca un astfel de cutremur să lovească Tokyo şi regiunile înconjurătoare în următorii 30 de ani, un scenariu care ar afecta milioane de persoane din zona metropolitană.

Aproximativ 400.000 de clădiri ar putea fi distruse, iar 8,4 milioane de persoane putea rămâne blocate sau s-ar putea confrunta cu dificultăţi de întoarcere acasă.