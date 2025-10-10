Estimările Fitch pentru deficitul bugetar. Care sunt cei trei factori de risc menționați de agenție

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings şi-a revizuit estimările privind evoluţia deficitului guvernamental al României, care ar urma să se reducă în acest an până la 8,5% din PIB, de la nivelul record de 9,3% din PIB înregistrat anul trecut, şi, din cauza punctului ridicat de plecare, se aşteaptă ca în următorii ani să scadă doar până la 7% din PIB în 2026 şi 6,5% din PIB în 2027, arată o analiză Fitch publicată vineri, informează Agerpres.

Potrivit Fitch, revizuirea, în sus a prognozei de deficit bugetar în urma rectificării arată provocările cu care se confrunta România în oprirea deteriorării finanţelor publice şi implementarea unor măsuri de consolidare suficiente pentru a reduce deficitele fiscale mari şi a stabiliza datoria pe termen mediu.

„Măsurile fiscale suplimentare ar putea întâmpina şi dificultăţi în procesul de implementare, pe fondul oboselii faţă de consolidare, al creşterii economice modeste şi al incertitudinii politice persistente”, subliniază analiştii de la Fitch.

Rectificarea are efect limitat asupra deficitului

Potrivit rectificării bugetare din 1 octombrie, deficitul din acest an va fi de 8,4% din PIB, faţă de 7% cât se prevăzuse în bugetul din februarie. Principalele ajustări sunt pe partea de cheltuieli (în creştere cu 27,8 miliarde lei, adică 1,6% din PIB-ul estimat de Fitch), în special plăţile mai mari pentru dobânzi, precum şi cheltuielile pentru asistenţă socială şi sănătate.

Analiştii Fitch sunt de părere că această rectificare bugetară arată că deficitul fiscal total al României, în termeni de numerar, va scădea cu doar 0,3 puncte procentuale, de la 8,7% din PIB în 2024 (deficitul primar va scădea cu 1,1 puncte procentuale). Aceasta în pofida îngheţării iniţiale a cheltuielilor anunţate în ianuarie 2025 de fostul guvern şi a pachetului fiscal din iulie (al cărui impact a fost estimat iniţial la 1,1% din PIB), introdus de noua coaliţie formată.

„Acest lucru subliniază dificultăţile legate de presiunile asupra cheltuielilor sociale, costurile mai ridicate ale împrumuturilor şi creşterea economică lentă, care complică atingerea unei reduceri a deficitului compatibile cu stabilizarea datoriei publice pe termen mediu”, se arată în analiza Fitch.

Agenţia de evaluare subliniază că reducerea deficitelor şi stabilizarea datoriei sunt condiţii cruciale pentru ridicarea perspectivei „negative” asociate ratingului de ţară BBB minus atribuit României.

„Dată fiind mărimea deficitului şi procesul de consolidare pe mai mulţi ani, o provocare cheie va fi consolidarea credibilităţii politicii fiscale, în special după diferite revizuiri ale ţintelor fiscale în 2024, în urma cărora deficitul bugetar a crescut de la o ţintă iniţială de 5% până la 8,7% pe cash. Noile pachete ar trebui să evidenţieze angajamentul guvernului faţă de reducerea deficitului”, sunt de părere analiştii Fitch.