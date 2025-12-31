Estonia a detectat probleme la cinci cabluri submarine, inclusiv la cel deteriorat în Finlanda

Navă plecată din Rusia, reținută în Finlanda, după un nou incident privind avarierea unui cablu de telecomunicații submarin, în Marea Baltică. Credit: Roni Rekomaa / Lehtikuva / Profimedia

Autorităţile din Estonia au recunoscut miercuri existenţa unor probleme la cinci cabluri de telecomunicaţii submarine, inclusiv la cel care a determinat iniţierea unei anchete în Finlanda împotriva unei nave suspectate de a fi cauzat daune la una din aceste infrastructuri, deşi Tallinn a indicat că nu se observă efecte negative, relatează EFE, citată de Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiţiei şi Afacerilor Digitale din Estonia, autorităţile din această ţară baltică au detectat defecţiuni la cinci cabluri, cu incidente anterioare celor detectate miercuri la cablul deţinut de compania finlandeză Elisa, care leagă Estonia de Finlanda.

Printre celelalte cabluri cu probleme se numără cel al firmei chineze CITIC, care leagă Estonia de Suedia şi care a fost afectat de incidente încă de duminică, şi alte trei deţinute de companii suedeze, care traversează regiunea submarină a Mării Baltice.

Conform sursei citate, problemele la aceste patru cabluri se datorează cel mai probabil „condiţiilor meteorologice adverse”, dar ruptura dintre Estonia şi Finlanda, detectată miercuri dimineaţă, ar putea fi legată de trecerea unei nave între zona economică exclusivă a Estoniei şi cea a Finlandei.

„Poliţia finlandeză a iniţiat un proces penal pentru a investiga incidentul, a verifica legătura navei cu daunele şi a efectua primele proceduri judiciare. Nava avea lanţul ancorei în apă în momentul reţinerii”, a amintit ministerul estonian.

În pofida perturbărilor şi a deteriorărilor mai multor cabluri subacvatice de telecomunicaţii raportate, clienţii estonieni şi internaţionali nu constată niciun efect derivat din aceste incidente, potrivit unui comunicat de presă al filialei estoniene a companiei Elisa.

Conexiunile Estoniei continuă să fie suficient susţinute de alte cabluri submarine şi terestre, ceea ce garantează continuitatea tuturor serviciilor, a confirmat Ministerul Justiţiei şi Afacerilor Digitale din Estonia.

„Acest sistem garantează rezilienţa conexiunii noastre transfrontaliere la internet şi a sistemelor noastre de informaţii în orice situaţie”, a declarat ministrul eston de resort, Liisa Pakosta.