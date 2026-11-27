Autoritățile de la Tallinn vor suspenda circulația auto și pietonală prin toate cele cinci puncte rutiere de la frontiera estono-rusă, după o serie de incidente și tentative de sabotaj atribuite Moscovei.

Măsura, care a fost anunțată la jumătatea lunii noiembrie, va intra în vigoare pe 1 decembrie și se va aplica pentru o perioadă inițială de cel puțin șase luni la punctele de trecere Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa și Saatse.

Vineri, la punctul de frontieră Narva, care leagă Estonia de localitatea rusă Ivangorod, s-au format cozi lungi de oameni cu valize care au așteptat în frig să treacă granița înainte de blocaj, potrivit Euronews și Associated Press.

Mulți dintre au spus că vor să își viziteze rudele din Rusia, de teamă că nu se vor mai putea vedea câteva luni, în timp ce alții au renunțat la locurile de muncă din Estonia ca să fie alături de părinții în vârstă.

De ce închide Estonia frontiera

Guvernul de la Tallinn a luat această decizie din motive de securitate națională, după mai multe incidente atribuite serviciilor de informații ruse.

Autoritățile estone au anunțat închiderea frontierei după reținerea a opt suspecți într-o tentativă de atac incendiar asupra producătorului eston de drone Threod Systems, operațiune atribuită serviciului rus de informații militare GRU.

„Acțiunile ostile ale Rusiei au consecințe. Această decizie nu reprezintă un răspuns la un singur incident, ci la agresiunile continue ale Rusiei, la actele de sabotaj și la operațiunile hibride care vizează Estonia și Europa”, a declarat ministrul eston de Externe, Margus Tsahkna.

Moscova a respins acuzațiile drept nefondate și a acuzat Estonia că încearcă să ridice o nouă „Cortină de Fier” în Europa. De asemenea, Kremlinul a avertizat că va lua măsuri politice și diplomatice ca răspuns.

Atenționare de călătorie și pentru cetățenii români

Și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care intenționează să tranziteze Estonia spre Rusia.

Restricția vizează atât traficul auto, cât și pe cel pietonal și poate fi prelungită după șase luni în funcție de evoluția situației de securitate, conform MAE.