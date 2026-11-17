Disputa dintre o jurnalistă bolnavă de cancer și ministrul Sănătății a scos la suprafață o problemă mai veche – lipsa unor medicamente esențiale pentru bolnavi.

Trei medici specializați în terapia durerii explică pentru publicul HotNews de ce au nevoie pacienții oncologici de medicamentul Lyrica sau de alternative care conțin aceeași substanță activă, ce se întâmplă cu stocurile din farmacii și de ce România se confruntă periodic cu crize de medicamente.

Luni seara, Rogobete le-a cerut scuze pacienților oncologici pentru postările privind stocurile de medicamente Lyrica. În mesaj, ministrul nu îi menționează numele jurnalistei. USR și PNL au anunțat că vor depune moțiune simplă contra ministrului.

Pentru mulți pacienți trecuți prin chimioterapie, Lyrica înseamnă să poată simți din nou obiectele pe care le țin în mână.

Lipsa medicamentului Lyrica din farmacii a devenit subiect de dispută între jurnalista Liliana Ruse, diagnosticată cu cancer, care a reclamat că nu găsește tratamentul, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că există stocuri.

Dar cât de important este acest medicament pentru pacienții oncologici și ce se întâmplă atunci când nu îl găsesc în farmacii?

„Noaptea, uneori îi trezesc din somn aceste dureri”

Pregabalina, cunoscută sub denumirea comercială Lyrica, este utilizată pentru tratarea durerilor neuropatice, inclusiv a celor provocate de chimioterapie sau de tumori care afectează nervii.

În România, medicamentul a fost comercializat prima dată sub denumirea Lyrica. „Din acest motiv, este cea mai populară formă pe care pacienții o cunosc și medicii o prescriu, dar nu este singura”, explică dr. Eugen Oleineac, medic ATI specializat în terapia durerii la Spitalul de copii „Marie Curie” din București.

Medicamentul nu este destinat exclusiv pacienților oncologici, fiind, la bază, un tratament utilizat pentru controlul convulsiilor, în cazul pacienților cu epilepsie. De asemenea, este utilizat și pentru ameliorarea durerilor neuropatice – dureri provocate de leziuni sau afectări ale nervilor.

„Se întâmplă foarte des ca pacienții oncologici să aibă dureri neuropatice în urma chimioterapiei, fiindcă medicamentele chemioterapice pot induce niște leziune ale nervilor periferici. Și atunci, pacienții pot avea dureri la nivelul membrelor inferioare, la nivelul picioarelor și inclusiv la nivelul mâinilor, niște dureri sub formă de arsură, de curent electric, să nu simtă foarte bine obiectele pe care le țin în mână sau să nu poată să calce bine pe picior din cauza durerilor, dureri care sunt foarte persistente”, explică dr. Eugen Oleineac.

„Noaptea, uneori îi trezesc din somn aceste dureri, care sunt cauzate de aceste leziuni periferice ale sistemului nervos induse de medicamentele chemioterapice, care sunt foarte toxice pentru întregul organism”, arată Eugen Oleineac.

Există alternative la Lyrica?

Alternativele, spune dr. Oleineac, sunt Pregabalina, care conține aceeași substanță activă și care, conform site-urilor unor farmacii, se găsește în stocuri, inclusiv în București, și Gabapentina, care conține o altă substanță activă, dar acționează la fel.

Nu există nicio diferență de eficiență între Lyrica și Pregabalina comercializată sub alte denumiri, precizează Eugen Oleineac.

Este motivul pentru care medicul spune că nu prescrie, atunci când eliberează pacientului rețetă, denumirea comercială Lyrica, ci Pregabalina, pentru ca pacientul să poată avea mai multe variante: „Eu nu prescriu niciodată denumirea comercială pe rețetă. Prescriu întotdeauna denumirea farmaceutică, denumirea internațională. Pentru acest medicament, denumirea este Pregabalina, iar aceasta se găsește în unele farmacii”.

Elena Copaciu, medic ATI la Institutul „Matei Balș”, cu studii complementare în terapia durerii, subliniază că pacienții „nu trebuie să întrerupă brusc administrarea de Pregabalin. Doar medicul curant poate decide trecerea pacientului pe Gabapentin. Pregabalin se scade treptat, Gabapentin se crește treptat. Dar nu toți pacienții răspund la Gabapentin. Este foarte delicat”, spune dr. Copaciu, în dialogul cu HotNews.

Și Dan Dîrzu, medic ATI specializat în terapia durerii la Spitalul Regina Maria din Cluj, atrage atenția că înlocuirea Pregabalinei nu este întotdeauna simplă. Gabapentina, spune el, poate provoca reacții adverse mai importante și necesită administrare mai frecventă.

„Pregabalina o dai o dată sau de două ori pe zi, în timp ce Gabapentina trebuie administrată de trei ori pe zi. Gabapentina poate duce și la reacții adverse mai severe”, arată dr. Dan Dîrzu.

„Eu nu am pacient care să spună că găsește ușor acest medicament”

În timpul discuției, Eugen Oleineac a verificat în timp real, în câteva mari lanțuri de farmacii, stocurile de Pregabalină și Lyrica. Dacă Lyrica este mai greu de găsit, Pregabalina se găsește în unele mari lanțuri de farmacii din București.

Asta chiar dacă, pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului, se poate vedea că în ultima perioadă au existat discontinuități în aprovizionare în țara noastră atât în cazul Lyrica, cât și în cazul medicamentului Pregabalină.

Elena Copaciu, medic ATI la Institutul Matei Balș, spune în dialogul cu HotNews că „eu nu am pacient care sa spună că găsește ușor acest medicament” (cu referire la Pregabalină și Lyrica – n.red.).

„Pregabalina, care intră în compoziția medicamentului, nu se produce, ceea ce a dus la o scădere a stocurilor și a fluxurilor de alimentare. Dar sunt farmacii care au în stoc. Există un mare dezechilibru între stocurile la nivel național și distribuția lor în farmaciile în care pacientul merge să și-l cumpere”, spune dr. Dan Dîrzu, în dialogul cu HotNews.

„Este un foarte mare dezechilibru între stocurile la nivel național și distribuția lor în farmaciile în care pacientul merge să și-l cumpere. (…) Sunt și farmacii din care lipsește, deși pacienții mei mi-au spus că sunt farmacii din care nu îl pot cumpăra”, explică Dan Dîrzu.

Dan Dîrzu mai spune că s-a interesat la Cluj, iar unele farmacii au medicamentul pe stoc „și trimit pacienții acolo. Pacienții, în momentul în care le eliberez rețeta, știu și unde îi trimit să ia medicamentul. Le spun la ce farmacie să se ducă, unde sigur îl găsesc.”

Medicamentul Lyrica, disponibil în doar 8 județe

Medicamentul Lyrica este disponibil în cantităţi limitate în farmacii din opt județe din țară. Bucureștiul și Ilfovul nu sunt pe listă, a anunțat luni Asociaţia Farmaciilor şi Farmaciştilor din România, într-un comunicat.

Într-o postare scrisă duminică pe Facebook, Liliana Ruse, jurnalistă Digi24, scrisese că medicamentul Lyrica „a dispărut de pe piață”.

La scurt timp, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a scris într-o postare, pe propria pagină de Facebook, că la nivel național există peste 2,35 milioane de unități din acest medicament și din alternativele sale generice.

„Mă face practic nebună”, a reacționat jurnalista.

De ce în România lipsesc medicamente periodic?

Situația Pregabalinei nu este una izolată, mai spune dr. Dan Dîrzu. El își amintește că, în urmă cu aproximativ un an, a existat o problemă similară în cazul Amitriptilinei, un medicament utilizat în mod obișnuit pentru depresie, dar prescris în anumite cazuri și pentru durere cronică.

Amitriptilina a lipsit câteva luni, timp în care medicii au fost nevoiți să găsească alternative. Dan Dîrzu le-a recomandat pacienților săi Duloxetina, însă aceasta nu a funcționat la fel de bine pentru toți pacienții.

În opinia medicului, una dintre cauzele care pot contribui la astfel de situații este plafonarea prețurilor la medicamente. În România, prețul unui medicament nu poate depăși media aritmetică a celor mai mici trei prețuri ale aceluiași medicament identificate în 12 state europene alese pentru comparație.

În opinia lui Dan Dîrzu, producătorii iau decizii comerciale în funcție de costurile de producție, transport și de prețurile pe care le pot obține pe diferitele piețe.

„Ce interes să ai tu, ca producător, să asiguri un produs unei țări care plafonează prețul? Tu produci produsul acesta, te costă din ce în ce mai mult să îl produci și din ce în ce mai mult să îl livrezi, iar pe o piață ți se spune că nu ai voie să vinzi mai scump de un anumit preț”, explică medicul.

El consideră că, în aceste condiții, România poate deveni o piață mai puțin atractivă pentru unii producători, ceea ce poate afecta disponibilitatea anumitor medicamente.