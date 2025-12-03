Alegeri Primăria București: După Makaveli și Vlad Gheorghe, un nou candidat se retrage. El și-a anunțat sprijinul pentru Daniel Băluță

Eugen Teodorovici, candidat independent în alegerile pentru București pentru funcția de primar general al Capitalei a anunțat miercuri dimineață că se retrage din cursa electorală și îl va susține pe Daniel Băluță, candidatul PSD.

Eugen Teodorovici a activat timp îndelungat în PSD și a fost ministrul al Fondurilor Europene și al Finanțelor în guvernările Ponta și Dăncilă. După ce Viorica Dăncilă a demisionat în 2019 de la șefia partidului, el a intrat în conflict cu noua conducere.

Într-o conferință de presă organizată de Daniel Băluță pe șantierul pasajului de la Apărătorii Patriei, Eugen Teodorovici a anunțat că îl va sprijini în cursa pentru funcția de primar general pe Băluță.

„Vreau să aduc alături de omul care are experiență la nivel local, la firul ierbii, experiența de a face lucrurile să se întâmple, experiența mea la nivel național, am fost ministru de Finanțe, al Fondurilor Europene”, a spus Teodorovici.

„Se va semna un protocol care va spune că principalele măsuri (n.red. din programul său) vor fi prinse în acest document, asumate de Daniel”, a mai anunțat fostul ministru.

Eugen Teodorovici i-a urat succes lui Daniel Băluță, a spus că îi va fi alături și că „nu vei avea problema banilor în Capitală, va avea finanțare pentru a face tot ce-și propune și mult pe deasupra”.

Potrivit unui sondaj realizat de CIRA la comanda lui Vlad Gheorghe, publicat săptămâna trecută vineri, Eugen Teodorovici era cotat cu 2% din voturi. Sondajul a fost realizat în perioada 20-26 noiembrie și are 1.182 de respondenți, prin recrutare digitală aleatorie (online). Eroarea maximă, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,1%

A doua retragere în două zile

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, considerat un candidat apropiat de preşedintele Nicuşor Dan, a anunțat marți dimineață că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu. El a făcut un apel către candidatul USR Cătălin Drulă să îl susţină şi el pe Ciucu, dacă nu vrea ca Bucureştiul să aibă „un primar extremist”.

„După mai multe discuții și după ce ne-am uitat împreună pe toate studiile sociologie pe care le-am avut, vedem cu toții că candidata extremistă și cu legături și istorie în PSD are șanse să ajungă la Primăria Captialei. Lucrul responsabil de făcut este să îl susțin pe domnul Ciprian Ciucu, pentru ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și să nu ajungă în mâna unor extremiști PSD-iști” a declarat Gheorghe.

Ambii vor apărea însă pe buletinul de vot întrucât și-au anunțat retragerea după ce candidaturile au fost definitive.

Influencerul Alexandru Zidaru (cunoscut ca Makaveli) s-a retras și el pe 21 noiembrie în favoarea Ancăi Alexandrescu, dar retragerea sa a avut loc înainte de definitivarea candidaturilor, iar numele său nu va fi pe buletinul de vot.

