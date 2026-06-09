Eugen Tomac a încheiat oficial prima rundă de negocieri și a spus că „merge până la capăt”. Pașii următori și cum se poziționează partidele

Marți seară s-a încheiat prima rundă de negocieri oficiale între Eugen Tomac și majoritatea formațiunilor parlamentare. Singurele două partide care nu au fost implicate în discuții au fost AUR și S.O.S România.

Guvernul rămâne tot fără o susținere clară, însă premierul desemnat declară că rămâne încrezător. Tomac va discuta cu Nicușor Dan, în timp ce partidele urmează să convoace ședințe în care să se consulte dacă vor vota sau nu, în Parlament, pentru cabinetul Tomac.

Luni și marți, premierul desemnat Eugen Tomac a făcut un tur de forță la principalele partide, formațiuni și grupuri din Parlament. A doua zi a negocierilor a fost marcată de acuzații legate de faptul că o parte dintre miniștri propuși de Tomac sunt apropiați de PSD și de faptul că alege să negocieze cu foști parlamentari ai partidelor considerate a fi anti-occidentale atât de Nicușor Dan, cât și de Tomac.

„Propuneri fix ale PSD” / „Trebuie să fim raționali”

Ciprian Ciucu, care a participat luni la discuția lui Tomac din PNL i-a transmis în seara aceleiași zile un mesaj tăios premierului desemnat.

„Lista miniștrilor pe care ni i-ați prezentat astăzi este cusută cu ață alb-fosforescentă”, a transmis primarul Capitalei făcând referire la propuneri precum Nicolae Istudor, Ionuț Mașala sau Vladimir Ionaș, despre care spune că sunt „propuneri fix ale PSD”.

Într-o reacție pentru HotNews, Ionaș a evitat să răspundă criticilor legate de apropierea de PSD și a explicat că nu vrea să intre în conflicte politice.

În replică, Tomac a explicat, după ce a făcut de mai multe ori apel la responsabilitatea partidelor, că „trebuie sa fim raționali”.

„Trebuie să înțelegem un lucru elementar: că avem nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru a debloca activitatea statului român. Starea de blocaj face foarte mult rău”, adăugat el.

„Uneori în politică oamenii își schimbă opțiunile”

Tomac a ales să discute și cu micile grupuri nou formate din Parlament – Uniți pentru România, PACE – dar și cu neafiliații. Majoritatea acestor parlamentari au fost aleși pe listele POT sau SOS România, considerate de Nicușor Dan ca fiind „forțe anti-occidentale”.

Pus față în față cu această situație, premierul desemnat a spus că „atât timp cât există oameni politici dispuși să susțină obiectivele pe care mi le-am asumat este obligația mea să-i ascult pentru ca în politică oamenii uneori își schimbă opțiunile”.

În realitate, Tomac are nevoie de voturile acestora – 63 la număr, pentru a se apropia de majoritatea necesară, în lipsa celor 166 de voturi ale PNL, USR și UDMR care au lăsat de înțeles că nu vor vota pentru învestirea Guvernului.

„Să nu fim mai catolici decât Papa”, a mai spus Tomac în legătură cu discuțiile cu parlamentarii Uniți pentru România și PACE.

Acum că a finalizat negocierile cu toate partidele, Tomac se va întâlni cu președintele în zilele care urmează. El a declarat și luni seara la Antena 3 CNN că a discutat cu șeful statului după consultările de luni.

Eugen Tomac are la timp până pe 14 iunie să convingă 233 de parlamentari să voteze pentru învestirea Guvernului pe care îl propune.

Dacă nu reușește să coaguleze o majoritate, poate să depună mandatul pe care l-a primit de la președinte înainte să aibă loc votul, așa cum au făcut în trecut Lucian Croitoru, Theodor Stolojan, Florin Cîțu, Dacian Cioloș, Nicolae Ciucă și Liviu Negoiță, fie să meargă la vot și să nu strângă voturile necesare.

În cazul în care Tomac nu va trece de votul Parlamentului, președintele este pregătit să desemneze un nou premier tehnocrat, una dintre variante fiind Radu Burnete, potrivit informațiilor HotNews.

De altfel, Eugen Tomac i-a informat deja pe liderii PNL și USR de decizia lui Nicușor Dan.

Niciunul dintre marile partide nu garantează votul. Deciziile finale vor veni în a doua parte a săptămânii

Prima discuție a avut loc la sediul PNL, unde Tomac s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, cu doi dintre prim-vicepreședinți – Ciprian Ciucu și Adrian Veștea, cu secretarul general al partidului Dan Motreanu, președintele Senatului Mircea Abrudean și liderul deputaților liberali Gabriel Andronache.

După discuția cu PNL, premierul desemnat a spus că pleacă încrezător de la întâlnire, iar apoi a repetat același lucru la finalul fiecărei negocieri. Dar Ilie Bolojan a lăsat de înțeles că PNL nu va vota pentru învestirea Guvernului.

La fiecare dintre întâlniri, Eugen Tomac le-a prezentat liderilor politici o listă cu miniștri, incompletă însă, pentru că nu a finalizat discuțiile pentru toate ministerele.

Radu Burnete – propunere pentru funcția de vicepremier. Acum, el este consilier prezidențial pentru probleme economice.

– propunere pentru funcția de vicepremier. Acum, el este consilier prezidențial pentru probleme economice. Sorin Costreie – propunere pentru vicepremier și ministru al Educației. Acum, el este consilier prezidențial pentru educație și cercetare.

– propunere pentru vicepremier și ministru al Educației. Acum, el este consilier prezidențial pentru educație și cercetare. Dan Neculăescu – propunere pentru funcția de ministru al Apărării. În prezent, el este ambasadorul României la NATO.

– propunere pentru funcția de ministru al Apărării. În prezent, el este ambasadorul României la NATO. Vladimir Ionaș – propunere pentru funcția de ministru al Dezvoltării, sociolog. Pentru acest portofoliu a fost vehiculat și Șerban Țigănaș, arhitect în Cluj.

– propunere pentru funcția de ministru al Dezvoltării, sociolog. Pentru acest portofoliu a fost vehiculat și Șerban Țigănaș, arhitect în Cluj. Ionuț Mașala – propunere pentru funcția de ministru al Transporturilor. Acum el este directorul general adjunct economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

– propunere pentru funcția de ministru al Transporturilor. Acum el este directorul general adjunct economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Diana Morar – propunere pentru funcția de ministru al Muncii. Avocată de profesie, Morar a fost deputată PNL în legislatura 2020-2024.

– propunere pentru funcția de ministru al Muncii. Avocată de profesie, Morar a fost deputată PNL în legislatura 2020-2024. Teodor Dulceață – propunere pentru funcția de ministru al Mediului. Acum, el este secretar general adjunct al ministerului.

– propunere pentru funcția de ministru al Mediului. Acum, el este secretar general adjunct al ministerului. Nicolae Istudor – propunere pentru funcția de ministru al Agriculturii. El este rectorul ASE.

– propunere pentru funcția de ministru al Agriculturii. El este rectorul ASE. Florin Duma – propunere pentru funcția de ministru al Economiei. În prezent el este prim-vicepreședinte al IMM România.

– propunere pentru funcția de ministru al Economiei. În prezent el este prim-vicepreședinte al IMM România. Carmen Moraru – propunere pentru funcția de ministru al Fondurilor Europene. Moraru este acum secretar de stat în MIPE.

– propunere pentru funcția de ministru al Fondurilor Europene. Moraru este acum secretar de stat în MIPE. Adrian Papahagi – propunere pentru funcția de ministru al Culturii.

– propunere pentru funcția de ministru al Culturii. Luca Niculescu – propunere pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe. În prezent, el este secretar de stat în MAE și coordonatorul național care gestionează direct procesul de aderare a României la OCDE

Acestea sunt numele pe care premierul desemnat le-a înaintat partidelor și care, potrivit surselor HotNews, sunt bătute în cuie. Pentru ministerele Sănătății, Finanțelor, Energiei și Internelor discuțiile nu sunt încă finalizate.

De asemnea, discuțiile la fiecare dintre partide s-au centrat pe soluții, pe programul de guvernare și au fost „aplicate”, a explicat Tomac.

Urmează ca joi de la ora 10:00, liderii PNL să se reunească în ședință și să decidă oficial dacă vor susține sau nu Guvernul Tomac și cum vor proceda la vot – dacă vor sta în bănci sau nu.

PSD rămâne deschis la varianta unui Guvern Tomac, dar pune condiții

Tot luni, Tomac a stat față în față cu Sorin Grindeanu și cu 5 dintre liderii partidului: Claudiu Manda, secretar general, Bogdan Ivan, Marius Oprescu, Ionuț Pucheanu, Corneliu Ștefan – prim-vicepreședinți și Marian Neacșu. Social-democrații i-au cerut clar premierului desemnat să „schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate” dacă vrea susținerea lor.

PSD cere, printre altele, să nu fie introduse noi taxe și impozite, ca TVA să scadă la alimente și medicamente, indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, creșterea salariului minim de la 1 iulie, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități, extinderea mecanismelor de taxare inversă în sectoarele cu risc ridicat de evaziune fiscală, o reformă administrativă „reală” și „reluarea stimulării economice”.

La fel ca liberalii, liderii PSD vor avea o ședință în format extins în care să decidă dacă vor vota Guvernul. E important de precizat că în PSD există oameni care înclină să nu-l voteze pe Tomac, după cum spun surse din partid.

USR nu crede în soluția tehnocratului

Tomac a petrecut aproximativ o oră jumătate luni la sediul USR. Liderii USR rămân aliniați cu PNL. „Vedem greu o susținere USR pentru Guvernul lui” i-a spus Fritz lui Tomac luni în timpul discuției. La rândul lui, Eugen Tomac le-a spus că dacă acest Guvern nu trece de votul Parlamentului, a doua propunere de premier a președintelui va fi tot un tehnocrat.

Seara, Dominic Fritz le-a spus colegilor din partid, în timpul unei ședințe informale cum au decurs discuțiile cu premierul desemnat. Concluzia ședinței a fost că USR nu vede soluția tehnocratului ca fiind potrivită, au explicat surse din partid pentru HotNews.

Urmează ca și USR să ia o decizie formală, în Comitetul Politic, dar până atunci Dominic Fritz îl va convoca din nou pe Eugen Tomac pentru a discuta.

Tomac: „Refuz să cred că unele partide își doresc să țină România izolată”

La finalul zilei de luni, Eugen Tomac a fost întrebat dacă PNL și USR sunt iresponsabile dacă nu votează Guvernul.

„Refuz să cred că din calcule politice pe care nu le înțeleg acum unele partide își doresc ca România să rămână o țară izolată. Mizez pe o acțiune responsabilă”, a fost răspunsul lui, după ce toată ziua a făcut apel la responsabilitatea partidelor.

Întrebat dacă va merge în Parlament chiar dacă nu va avea cele 233 de voturi necesare pentru învestire, Eugen Tomac a spus că „merge până la capăt pe această linie”.

UDMR nu poate promite că votează „pentru”

Marți, Tomac a continuat negocierile pentru susținerea Guvernului. Prima oprire a făcut-o la UDMR. Discuțiile au durat aproximativ o oră, iar la final a fost întrebat de jurnaliști cât crede că va rezista la Palatul Victoria, dacă obține voturile partidelor parlamentare.

„Un Guvern format din membri din afara partidelor politice evident că va avea atâta viață câtă vrea Parlamentul. Trebuie să fim conștienți de această realitate. Președintele a propus această soluție pentru că partidele nu au venit cu altă opțiune”, a fost răspunsul premierului desemnat.

Însă liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-a arătat neîncrezător în șansele lui Eugen Tomac de a obține voturile în Parlament.

„Astăzi nu văd majoritatea, dar este marți, ora 11:30 Totuși, trăim în România și trebuie să așteptăm momentul adevărului”.

UDMR poate promite că parlamentarii săi nu vor vota împotrivă, dar nu poate garanta că vor vota „pentru”, a mai subliniat Kelemen Hunor.

În final, liderul UDMR a atras atenția și asupra faptului că „nu trebuie să exagerăm și să spunem că Pământul se oprește din învârtire dacă pe 10 iunie nu avem Guvern. Nu poți vota doar ca după să întorci spatele și să mergi în opoziție, iar apoi Eugen Tomac să meargă cu lumânarea în parlament căutând majoritatea pentru proiecte”.

La fel ca celelalte partide, UDMR va lua o decizie clară cu privire la susținerea lui Tomac în a doua parte a săptămânii.

Cum arată calculele

Pentru a fi învestit în funcţia de premier, Tomac are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, adică 233 de voturi.