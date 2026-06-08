Eugen Tomac a vorbit cu Nicuşor Dan după consultările de luni cu partidele / „Niciun partid n-a fost pozitiv”

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunţat luni seară, la Antena 3, că a vorbit cu președintele Nicuşor Dan la finalul consultărilor pe care le-a avut astăzi cu reprezentanții PNL, USR şi PSD în vederea obținerii votului din Parlament pentru învestirea viitorului guvern.

Eugen Tomac a anunțat că a purtat o scurtă discuție cu șeful statului după prima rundă de consultări cu partidele politice: „Am avut un scurt schimb de opinii”.

„În ultimele zile am avut zeci de întâlniri (…) Ţara, în momentul de faţă, are nevoie de un guvern. Eu sper ca, inclusiv în discuţiile de mâine, să reuşesc să conving o majoritate să îmi acorde încrederea mie şi cabinetului pe care îl voi prezenta”, a spus Tomac în emisiunea lui Mihai Gâdea.

Joi, 4 iunie, preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze viitorul guvern, acesta anunţând că va fi un guvern tehnic.

„Eu intenționat am spus că avem nevoie de un guvern tehnic, nu unul politic, pentru că avem de rezolvat unele probleme majore. Am toată buna credință și disponibilitate de dialog în continuare cu toate partidele pro-occidentale din Parlament (…) Solicitarea mea către partide a fost de a înțelege contextul și de a pune asta mai presus de interesele politice”, a spus Tomac la Antena 3.

Întrebat care dintre partide a dat semnale pozitive privind o susținere la votul de învestire, Eugen Tomac a explicat: „Nici un partid n-a fost pozitiv. Fiecare a fost destul de aplicat pe linia pe care s-au simțit îndreptățite să o susțină. Fiecare partid a încercat să-și justifice pozițiile în contextul politic. Dar pentru a avansa, pentru a ieși din acest blocaj e nevoie de acțiune”.

Eugen Tomac: „Nu sunt singura persoană care poate răspunde unei asemenea provocări”

„Nu cred că sunt singura persoană care poate răspunde unei asemenea provocări”, a răspuns Eugen Tomac, după ce a fost întrebat de ce l-a ales pe el președintele Nicușor Dan pentru a încerca formarea unui nou guvern, după căderea Guvernului Bolojan.

„Mi-aş fi dorit ca în momentul de faţă să discutăm despre o altă persoană, despre o altă conjunctură şi despre o soluţie politică pentru ţară, pentru că, până la urmă, partidele sunt cele care le cer votul cetăţenilor pentru a guverna, pentru a duce bunăstare, pentru a crea şi promova, care aduc plus valoare unei societăţi. Ne aflăm într-un moment extrem de complicat. Mi-aş fi dorit ca astăzi să nu discutăm despre mine, ci să discutăm despre cum răspunde clasa politică în faţa unei situaţii prin care trecem”, a declarat Tomac la Antena 3.

„Pe mine mă onorează propunerea domnului preşedinte de a încerca să formez o echipă guvernamentală, de a încerca să găsesc compromisul necesar din partea partidelor politice (…) Cred că în acest moment avem nevoie de foarte multă responsabilitate, maturitate şi curaj pentru a ieşi din acest blocaj, şi eu cred că domnul preşedinte, pentru că mă cunoaşte foarte bine, ne cunoaştem de cel puţin 25 de ani, în ultimii doi ani de zile am lucrat cot la cot să-i convingem pe români că România are viitor, această ţară are oameni pregătiţi şi dispuşi să-şi asume responsabilităţi importante în statul român”, a mai afirmat Eugen Tomac.

Tomac a discutat luni cu PNL, USR şi PSD, urmând să continue consultările și marţi, în vederea obţinerii numărului necesar de voturi pentru a trece Guvernul prin Parlament.

Eurodeputatul și consilierul onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al lui Nicușor Dan are la dispoziţie 10 zile, de la nominalizarea de către preşedinte, adică până duminică, să se prezinte în faţa Parlamentului pentru a obține votul de învestitură.