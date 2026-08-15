Sute de arestări în Franța pentru suspiciuni de incendiere deliberată, în timp ce Europa e devastată de incendii de vegetație

O persoană a fost ucisă și sute evacuate într-un incendiu de proporții, iar focul s-a întins pe suprafețe mari din Franța, Germania, Grecia și Spania, scrie The Guardian. În Franța sute de persoane au fost reținute pentru că ar fi provocat incendiile, iar în Germania eforturile pompierilor sunt îngreunate de muniția neexplodată din ultimul război mondial.

UE a avertizat că zone extinse de pe continent se află în condiții în care riscul de incendii de vegetație este foarte ridicat. Trei din cinci europeni s-au confruntat vineri cu temperaturi de cel puțin 30 de grade, iar 150.000.000 au trebuit să suporte temperaturi de cel puțin 35 de grade.

Potrivit oamenilor de știință, Europa se încălzește de două ori mai repede decât media globală. Perioadele de caniculă intensă accelerează evaporarea apei din sol și scăderea nivelului apelor, ceea ce amplifică riscul de incendii de vegetație.

Serviciul UE de monitorizare a climei, Copernicus, a transmis în prognoza săptămânală că sunt condiții „extreme” în zone mari din centrul și estul Europei, la care se adaugă sudul Marii Britanii, Irlanda, nordul Franței și sudul Suediei. Media temperaturilor maxime înregistrate vineri în vestul Europei a fost de 31,2 grade Celsius, cu 8 grade peste media înregistrată în perioada 1961-1990.

Incendii în Franța încă din iulie

Astfel, în Croația un incendiu a cuprins o stațiune, Lovka Rogoznica, în urma căruia o persoană a fost ucisă, 40 rănite și 1.200 evacuate. Dintre cei răniți, șapte se află în stare gravă.

„A fost incendiu puternic, a mistuit totul în cale, pagubele materiale sunt imense”, a spus șeful regional al pompierilor, Slavko Tucaković.

Mașini arse din incendiul din Croația Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

În Franța, Ministerul de Interne a anunțat că, de la 1 iulie, au fost reținute 472 de persoane, printre care 183 de minori, în legătură cu incendiile. În 70% din cazuri suspiciunile sunt legate de incendieri voluntare. De exemplu, un băiat de 15 ani a fost reținut după ce ar fi provocat un incendiu în apropierea aeroportului din Bordeuax, în care au fost uciși doi pompieri.

Din satul Luglon, din regiunea sud-vestică Landes, au fost evacuate peste 500 de persoane, deoarece focul a mistuit aproape 1.100 de hectare dintr-o pădure de pin din apropiere, în pofida eforturilor a 500 de pompieri, sprijiniți de șase aeronave specializate.

Luglon este la circa 100 de km sud-est de două destinații de vacanță populare, golful Arcachon și peninsula Lège-Cap-Ferret care au fost devastate, la finele lunii trecute, de un incendiu care s-a întins pe 50.000 de hectare și a dus la evacuarea a 220.000 de persoane.

Muniție neexplodată, detonată de incendiile din Germania

În Germania, un incendiu din pădurea Hürtgen, aproape de granița cu Belgia, a provocat evacuarea a 2.000 de persoane din satul Gey. Pompierii s-au confruntat cu un obstacol suplimentar în cadrul intervenției, anume muniția neexplodată din zonă, care a fost teatrul unor lupte intense în iarna anului 1944-1945 între armata germană și cea americană.

Agenția DPA a relatat că se auzeau explozii ale muniției detonate de către flăcări, ceea ce a forțat pompierii să stea departe. În aceste condiții, armata germană a trimis tancuri și elicoptere pentru sprijinirea operațiunilor de stingere.

Pădurea Hürtgen cuprinsă de flăcări Foto: Sascha Thelen / DPA / Profimedia

În nordul-estul Spaniei, armata a mutat sicriele a trei regi ai Aragonului din secolul XI de la mănăstirea San Juan de la Peña la un muzeu din Huesca, precum și alte artefacte, din cauza unui incendiu care ars 9.000 de hectare și a dus la evacuarea a 16 orașe și sate.

În provincia sudică Huelva situația este chiar mai gravă, începând cu ziua de joi. Incendiul a cuprins 31.000 de hectare, 700 de persoane fiind evacuate.

Pictură mutată de la mănăstirea amenințată de flăcări Foto: Handout / AFP / Profimedia

Turiști evacuați cu bărcile de pe plaje

În peninsula Halkidiki din Grecia, 500 de turiști au trebuit luați de pe plaje cu ajutorul unei flotile de vase de mici dimensiuni, întrucât un incendiu de pădure a amenințat joi stațiunile Siviri și Fourka. Focul a fost cu greu adus sub control după ce se întinsese pe o linie de peste 3 kilometri, iar flăcările ajunseseră la o înălțime de până la 30 de metri.

În aproape întregul teritoriu al Greciei continentarle, pompierii și autoritățile locale au fost puse în alertă de posibile incendii. În Halkidiki a fost interzis accesul în pădurile de pin din zonă.

Incendiu în Halkidiki Foto: Vasilis VERVERIDIS / AFP / Profimedia

În Marea Britanie, incendii au izbucnit în West Midlands, unde câteva case au fost arse până la temelie, șeful local al pompierilor, Simon Tuhill, afirmând că este unul dintre cele importante incidente cu care serviciul de pompieri s-a confruntat până acum.