VIDEO Incendiu violent într-un orășel turistic din Croația. Zeci de persoane au fost rănite și 1.000 evacuate

Un incendiu de vegetație izbucnit în Croația a coborât în timpul nopții asupra orășelului turistic Omiš, cuprinzând locuințe, rănind zeci de oameni și obligând aproximativ 1.000 de persoane să evacueze zona, au declarat vineri reprezentanții pompierilor și ai serviciilor de sănătate, citați de Reuters.

Flăcările au cuprins zone locuite și copaci pe o suprafață de peste 1.000 de hectare, colorând în roșu cerul nopții deasupra orașului Omiš, o localitate pitorească de pe renumita coastă dalmată a Croației, înconjurată de păduri și dealuri stâncoase.

A devastating forest fire is currently raging near Omiš, Croatia. Several homes have already been destroyed, while many more remain at risk as the flames continue to spread through the surrounding areas. pic.twitter.com/WwqW4jweIl — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 14, 2026

Oficialii din domeniul sănătății au precizat că, dintre cele 36 de persoane tratate de serviciile de ambulanță în orașul Split, situat la aproximativ 25 km spre nord, 14 au fost internate în spital. Șapte au suferit răni care le puneau viața în pericol.

Adăposturile de urgență deschise în mai multe localități de-a lungul zonei dintre Omiš și Split au găzduit aproximativ 1.000 de persoane pe timpul nopții. Orășelul Omiš are o populație de aproximativ 14.000 de locuitori.

Houses burned in Omis, Croatia amid forest fire; evacuations underway.pic.twitter.com/SobjlrIGxP — Open Source Intel (@Osint613) August 14, 2026

Incendiul a fost adus sub control vineri

„A fost un incendiu puternic, a măturat totul în calea sa… au existat pagube materiale uriașe”, a declarat Slavko Tucaković, comandantul-șef al pompierilor.

El a precizat că incendiul părea să se fi domolit vineri dimineață și că nu mai existau flăcări deschise. O parte dintre forțele de intervenție și patru aeronave au fost redistribuite pentru a interveni la un alt incendiu, mai la sud, în peninsula Pelješac, o zonă împădurită cunoscută pentru podgoriile sale.

Potrivit presei locale, premierul Andrej Plenković se îndrepta spre Omiš împreună cu mai mulți miniștri din guvern.

Incendiile de vegetație au ajuns și în Croația

Vremea caniculară și seceta, pe care oamenii de știință le asociază cu schimbările climatice, au creat condiții ideale pentru izbucnirea incendiilor de vegetație în întreaga Europă în această vară, în special în Franța, Spania și Grecia. Și Balcanii s-au confruntat cu mai multe valuri de căldură.

Incendiile au amenințat turismul, aflat în plin sezon estival. Sute de turiști au fugit cu barca joi dintr-o stațiune de coastă din nordul Greciei, în timp ce un incendiu s-a extins rapid printr-o pădure către litoral.

În Croația, 286 de pompieri, 90 de autospeciale și patru aeronave au luptat cu incendiul pe timpul nopții. Un tronson al unei importante autostrăzi de coastă a fost închis.

„Totul a izbucnit în flăcări într-o secundă”, a declarat Goran Lović, proprietarul unei cafenele din apropierea locului în care a izbucnit incendiul, în Lokva Rogoznica.

„Pur și simplu s-a întâmplat dintr-odată, era o flacără deschisă în zona în care se află pădurea și nu sunt case”, a adăugat el.