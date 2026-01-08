Europenii să-l „ia în serios” pe Donald Trump, avertizează vicepreşedintele SUA

Vicepreşedintele american JD Vance i-a „sfătuit” joi pe liderii europeni „să îl ia în serios pe preşedintele Statelor Unite” în ceea ce priveşte Groenlanda, teritoriu pe care Donald Trump vrea să-l achiziționeze, relatează AFP.

„Sfatul meu pentru liderii europeni şi pentru oricine altcineva ar fi să îl ia în serios pe preşedintele Statelor Unite”, a spus JD Vance într-o conferinţă de presă desfăşurată la Casa Albă.

„Ceea ce le cerem noi prietenilor noştri europeni este să ia în serios securitatea acestui teritoriu, întrucât acum ei nu fac asta. Statele Unite vor trebui să facă ceva”, a adăugat el.

Trump, care dorește de mult timp să achiziționeze Groenlanda pentru resursele minerale ale insulei, a creat tensiuni cu statele membre NATO, neexcluzând posibilitatea de a prelua teritoriul cu forța. Dar Groenlanda, fiind teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, este considerată parte a NATO.

Miercuri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că președintele Trump rămâne angajat față de Alianța Nord-Atlantică, dar că, în același timp, studiază „activ”, împreună cu echipa sa, posibilitatea ca SUA să cumpere Groenlanda.

„Toate opțiunile sunt întotdeauna pe masa președintelui Trump, în timp ce evaluează ce este mai convenabil pentru interesele SUA”, le-a spus Leavitt jurnaliștilor în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă. „Vreau să subliniez că prima opțiune a președintelui a fost întotdeauna diplomația”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Leavitt a mai spus că achiziționarea Groenlandei ar oferi Statelor Unite un control mai mare asupra regiunii arctice și capacitatea de a contracara agresiunea într-o zonă strategică.

„Președintele a fost foarte deschis și clar cu voi toți și cu lumea întreagă: el consideră că este în interesul Statelor Unite să descurajeze agresiunea Rusiei și Chinei în regiunea arctică și, de aceea, echipa lui discută în prezent despre cum ar arăta o potențială achiziție”, a precizat ea.

Achiziționarea insulei „este un lucru pe care președintele și echipa sa de securitate națională îl discută activ”, a adăugat Leavitt.

Statutul Groenlandei

Groenlanda face parte din Danemarca de peste 600 de ani, iar în prezent are un statut de teritoriu semi-suveran. Această insulă vastă, dar care numără doar aproximativ 56.000 de locuitori, are o economie dependentă de pescuit și este finanțată masiv de guvernul de la Copenhaga, cu aproximativ un miliard de dolari pe an, echivalentul a aproximativ jumătate din bugetul său, deși dispune de mari resurse naturale, inclusiv petrol și gaze naturale.

După al Doilea Război Mondial, președintele american de atunci, Harry Truman, a încercat și el să cumpere Groenlanda cu o sută de milioane de dolari plătiți în aur, considerând-o un teritoriu de mare importanță strategică în contextul Războiului Rece care tocmai începuse, dar guvernul danez a refuzat oferta.

Cu baza sa aeriană Pituffik, Groenlanda este importantă pentru SUA și pentru sistemul american de avertizare timpurie a rachetelor balistice, întrucât ruta cea mai scurtă dintre Europa și America de Nord trece prin această insulă.

Washingtonul și-a exprimat interesul de a-și extinde acolo prezența militară, inclusiv prin amplasarea de radare care să monitorizeze apele Atlanticului pe unde pătrund navele militare și submarinele nucleare rusești.

Tot miercuri, secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că se va întâlni săptămâna viitoare cu oficiali danezi pentru a discuta despre Groenlanda, fără a oferi alte detalii.

Danemarca a respins până în prezent categoric ideea de a ceda în vreun fel Groenlanda către SUA.

Mai mulți aliați europeni ai Danemarcei, respectiv Spania, Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit, au emis marți o declarație comună în care își afirmă sprijinul față de Danemarca și descriu securitatea zonei arctice drept „o prioritate” pentru Europa.