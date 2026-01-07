Marco Rubio se va întâlni cu oficialii danezi pentru a discuta despre Groenlanda. „Intenţia lui Trump a fost întotdeauna aceeași”

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat miercuri că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al Statelor Unite de a prelua Groenlanda.

Declaraţiile sale vin după ce ministrul de externe al Groenlandei şi ministrul de externe din Danemarca au solicitat o întâlnire cu şeful diplomaţiei americane, relatează CNN, citat de News.ro.

Repetând declaraţia Casei Albe de la începutul acestei săptămâni, Marco Rubio nu a exclus posibilitatea unei intervenţii militare americane pentru a prelua Groenlanda, dacă preşedintele Donald Trump va considera că este necesar pentru securitatea naţională a Americii, deşi a vorbit în termeni generali.

„Fiecare preşedinte păstrează întotdeauna această opţiune, nu mă refer la Groenlanda, ci la situaţia globală, dacă preşedintele identifică o ameninţare la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite, fiecare preşedinte păstrează opţiunea de a o aborda prin mijloace militare”, a spus Rubio.

„Nu este primul preşedinte american care a analizat cum am putea achiziţiona Groenlanda”

El a adăugat însă că intenţia lui Trump a fost întotdeauna să cumpere Groenlanda, menţionând că el a articulat clar acest obiectiv în timpul primului său mandat. „Nu este ceva nou, a vorbit despre asta în primul său mandat. Şi nu este primul preşedinte american care a examinat sau a analizat modul în care am putea achiziţiona Groenlanda”, a spus Rubio, remintind că şi preşedintele Harry Truman a luat în considerare această idee.

Rubio a spus că diplomaţii „preferă întotdeauna să rezolve problema în moduri diferite”.

El a făcut apoi o legătură directă cu Venezuela, spunând că administraţia Trump a încercat şi în acel caz să rezolve problema prin diplomaţie. „Am încercat în repetate rânduri să ajungem la un rezultat care să nu implice intervenţia şi arestarea unui traficant de droguri acuzat. Din păcate, aceste încercări nu au avut succes”, a spus Rubio despre Venezuela.

Ziarele americane The Wall Street Journal şi The New York Times au relatat marţi pe surse că Marco Rubio le-a spus congresmenilor, la un briefing cu uşile închise despre intervenţia în Venezuela, că Donald Trump nu are intenţia de a invada Groenlanda, dar face declaraţii în acest sens pentru a determina Danemarca să intre în negocieri pentru a o achiziţiona.