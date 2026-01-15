Eurovision anunță un eveniment în premieră, după boicotul decis de mai multe țări

Concursul Muzical Eurovision va face primul său turneu pentru a celebra cea de-a 70-a aniversare, a anunțat organizatorul evenimentului, în contextul boicotului anunțat de mai multe state ca urmare a participării Israelului în concurs, transmite AFP.

Cinci țări s-au retras din concurs în semn de protest față de participarea Israelului, astfel că doar 35 mai participă acum la cel mai mare concurs muzical televizat din lume. Este cel mai mic număr înregistrat după ce a fost extins formatul, în 2004.

Turneul din iunie și iulie va reuni „interpreți emblematici ai Concursului Eurovision și artiști din 2026”, a declarat Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) pe site-ul său web.

Turneu în 10 orașe europene

EBU a descris turneul drept „o celebrare a moștenirii concursului, a comunității sale globale de fani și a șapte decenii de muzică de neuitat”.

„Artiștii își vor interpreta propriile piese de la Concursul Eurovision, plus versiuni cover ale cântecelor lor preferate din istoria de 70 de ani a concursului”, a adăugat EBU.

Turneul se va desfășura în 10 orașe europene, printre care Londra și Paris, în perioada 15 iunie – 2 iulie, după finala concursului de la Viena, din 16 mai.

Tragerea la sorți de luni a stabilit că Israelul va participa în prima semifinală, în 12 mai.

Unele națiuni au acuzat Israelul că a manipulat sistemul de vot public în timpul ediției din 2025, desfășurate în Elveția, unde s-a clasat pe locul al 2-lea, după Austria, și că a încălcat libertatea presei în timpul războiului din Gaza.

Radiodifuzorii din Spania, Irlanda, Islanda, Olanda și Slovenia au declarat că se retrag, iar câștigătorul din 2024, Nemo, a returnat trofeul în semn de protest.

Johannes Pietsch, sau JJ, câștigătorul din 2025, a cerut anul trecut o ediție austriacă „fără Israel”, dar apoi a prezentat scuze pentru agitația pe care a provocat-o în țara sa propunerea făcută.

Doar aproximativ 97.000 de fani au vizionat tragerea la sorți a semifinalei de luni pe YouTube, în scădere față de cei peste 240.000 de urmăritori de anul trecut.

Totuși, EBU susține că biletele pentru concursul din mai s-au vândut într-un număr „record”.