Eurovision deschide ușa unei mari țări din afara Europei, care ia în calcul să participe: „Îi vom primi cu brațele deschise”

Cântărețul australian Guy Sebastian la ediția din 2015 a Eurovision, singura dată când o țară din afara Europei a luat parte la concurs, FOTO: Ronald Zak / AP / Profimedia

Martin Green, directorul concursului muzical Eurovision, a declarat că o țară din afara Europei, Canada, este binevenită să se alăture dacă dorește, la câteva luni după ce guvernul de la Ottava a dezvăluit că analizează „aderarea”, relatează The Guardian.

Green a precizat că CBC, societatea de radiodifuziune a Canadei, nu a depus încă o cerere, dar că ar fi binevenită să o facă.

„Știm că Mark Carney vrea, într-un fel, să se apropie de Europa”, a spus șeful Eurovision în comentarii făcute pentru BBC.

„Îi vom primi cu brațele deschise pe toți cei care vor să împărtășească valorile acestei ocazii minunate și să urce pe scena noastră alături de prieteni”, a adăugat el.

Canada a trimis „observatori” la ediția de anul acesta a Eurovision

Așa cum sugerează și numele, Eurovision se adresează cântăreților din Europa, însă concursul este deschis țărilor ale căror societăți de radiodifuziune sunt membre ale European Broadcasting Union (EBU). Canadian Broadcasting Corporation (CBC), nu este membră cu drepturi depline, dar este eligibilă să participe în calitate de „membru asociat”.

Singurul membru asociat aprobat vreodată să participe la Eurovision a fost Australia, căreia i s-a permis să intre în concurs în 2015, deoarece competiția este extrem de populară acolo.

CBC a confirmat că a trimis angajați la ediția din acest an a concursului în calitate de „observatori”.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a pus problema participării Canadei la concursul muzical în bugetul federal publicat în noiembrie anul trecut. O singură frază strecurată în documentul de aproape 500 de pagini dezvăluia că guvernul său colaborează cu CBC pentru a „explora participarea la Eurovision”.

Premierul Canadei militează personal pentru participarea la Eurovision

Două surse guvernamentale au declarat pentru CBC că șeful guvernului – care a petrecut ani de zile studiind și locuind în Marea Britanie, cel mai recent în calitate de guvernator al Bank of England – s-a implicat personal în acest demers.

„Cred că este o platformă prin care Canada poate străluci”, a declarat ulterior François-Philippe Champagne, ministrul de finanțe al Canadei.

„Este vorba despre protejarea identității noastre – da, vrem să ne protejăm suveranitatea, dar vrem și să-i ajutăm pe cei din sectorul artistic și din industria cinematografică pentru a ne asigura că pot străluci la nivel mondial. Și noi, canadienii, avem multe de oferit”, a subliniat el.

Canada a luat în calcul participarea la concursul muzical european și în timpul mandatului fostului premier Justin Trudeau, însă CBC a exclus ideea în 2022, după ce a concluzionat că ar fi „prohibitiv de costisitoare”.

Canadianca Céline Dion a câștigat Eurovision pentru o țară europeană

Deși Canada nu a participat niciodată oficial la Eurovision, concursul a găzduit mai mulți artiști canadieni. Cea mai celebră a fost Céline Dion, care a câștigat competiția pentru Elveția în 1988 cu piesa „Ne Partez Pas Sans Moi”. În 2001, Natasha St-Pier a reprezentat Franța, la fel cum a făcut și La Zarra în 2023.

Concurenții nu trebuie să fie cetățeni ai țării pe care o reprezintă, deși unele țări participante impun această condiție.

Alexandra Capitănescu, reprezentanta României la ediția de anul acesta a Eurovision, și-a asigurat chiar joi seara participarea în finală, după o interpretare electrizantă a piesei „Choke Me”.