Evenimetul pentru aprinderea luminițelor festive de sărbători în Sectorul 4, care era programat pentru sâmbătă, a fost anulat, a anunțat autoritatea locală.

Capitala se află sub avertizare viscol până duminică dimineață. În jurul prânzului, au început să cadă și primii fulgi de nea. Vremea s-a răcit accentuat și meteorologii au prognozat că vântul va suflat cu putere până mâine seară.

Primarul Daniel Băluță ar fi trebuit să aprindă luminile de sărbători alături de copiii prezenți la eveniment, în Parcul „Tudor Arghezi”, imediat după ora 18:00, conform Agerpres.

„Dragilor, din păcate, evenimentul din această seară, din Parcul Tudor Arghezi, se anulează. Mi-ar fi plăcut să ne revedem și să ne bucurăm împreună de aprinderea luminițelor de sărbători, însă condițiile meteorologice nefavorabile și avertizarea de cod galben ne-au determinat să luăm această decizie. Nu vreau să îi expunem pe cei mici la frig și la vânt puternic, mai ales că sănătatea și siguranța voastră sunt cele mai importante”, a scris Băluță într-un mesaj pe Facebook.

Edilul a precizat că beculețele de Crăciun se vor aprinde totuși sâmbătă seară, chiar dacă evenimentul a fost anulat.

Milioane de beculețe colorate și aproape 5.000 de instalații și decorațiuni luminoase urmau să se aprindă în Parcul „Tudor Arghezi”.

Principalele artere de circulație – șoseaua Olteniței, șoseaua Berceni, bulevardele Constantin Brâncoveanu, Tineretului, Alexandru Obregia, Gheorghe Șincai și Metalurgiei, Calea Văcărești și strada Turnu Măgurele – au fost decorate din timp cu perdele și ghirlande luminoase, precum și cu zeci de figurine tridimensionale cu motive specifice sărbătorilor de iarnă.

Totodată, au fost montate decorațiuni speciale, de diferite forme, în cele mai importante intersecții din Sectorul 4: Big Berceni, Fântâna Florilor, Tineretului-Văcărești și Apărătorii Patriei.