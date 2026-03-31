„Evită să apară în public”. Rusia, mesaj tranșant despre locația noului lider din Iran

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei (în centru), participă la mitingul anual Quds, la Teheran, Iran, pe 31 mai 2019. FOTO: Vahid Salemi / AP / Profimedia

Ambasadorul Moscovei la Teheran, Alexei Dedov, a declarat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, nu se află în Rusia, ci este în țara sa, au transmis Reuters și The Times of Israel.

Khamenei evită aparițiile publice „din motive de înțeles”, a spus marți ambasadorul rus, citat de publicația de limbă rusă RTVI.

„Așa cum conducerea iraniană a afirmat în repetate rânduri, noul lider este în Iran, însă, din motive evidente, evită să apară în public”, a mai declarat șeful misiunii diplomatice ruse de la Teheran.

Mojtaba Khamenei este fiul fostului lider suprem, Ali Khamenei, care a fost ucis într-un atac aerian la începutul războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului în 28 februarie.

Incertitudini legate de starea lui Mojtaba Khamenei

Times of Israel scrie că noul conducător de la Teheran nu a apărut în public în noua sa calitate și nici nu i-a fost auzită vocea deocamdată. În schimb, i-au fost atribuite o serie de declarații transmise de presa iraniană de stat.

Duminică, potrivit NDTV World, presa iraniană a scris că Mojtaba Khamenei a transmis partidului șiit Consiliul Suprem al Irakului, prin ambasadorul Iranului la Bagdad, un mesaj de mulțumire pentru poporul irakian.

În mesajul citat de agenția de presă ISNA, Khamenei „și-a exprimat aprecierea față de autoritatea religioasă supremă (din Irak) și față de poporul irakian pentru poziția lor clară împotriva agresiunii împotriva Iranului și sprijinul lor pentru țara noastră”.

Precedentul mesaj al lui Mojtaba Khamenei fusese tot unul scris, transmis pe 20 martie, cu ocazia Anului Nou persan. El a proclamat atunci victoria asupra dușmanilor Republicii Islamice.

„În acest moment, datorită unității speciale care s-a creat între voi, compatrioții noștri, în pofida diferențelor de ordin religios, intelectual, cultural și politic, dușmanul a fost învins”, a fost mesajul atribuit lui Khamenei.

Ce a declarat Trump

În 16 martie, președintele american Donald Trump susținea că este neclar dacă Mojtaba Khamenei mai este în viață, având în vedere informațiile potrivit cărora acesta ar fi fost rănit într-un atac aerian.

„Nu știm… dacă este mort sau nu. Voi spune că nimeni nu l-a văzut, ceea ce este neobișnuit”, a spus Trump, în timpul unui eveniment la Casa Albă.