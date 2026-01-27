Evoluție financiară majoră: Africa trimite acum mai mulți bani în China decât primește de la Beijing

China nu mai este finanțator net al țărilor africane, care acum rambursează mai mult decât primesc. Foto: Elkov Oleg | Dreamstime.com

Rolul Chinei ca principal finanțator al țărilor în curs de dezvoltare s-a schimbat în ultimul deceniu, împrumuturile acordate țărilor mai sărace scăzând drastic, în timp ce rambursările de datorie continuă să crească, potrivit unei analize publicate de ONE Data, notează Reuters.

Raportul inițiativei ONE Data a constatat că multe țări cu venituri mici și medii — în special din Africa — transferă acum către China mai multe fonduri pentru rambursarea datoriilor decât primesc în finanțare nouă de la a doua cea mai mare economie a lumii.

Această schimbare a coincis cu o creștere a finanțării nete din partea instituțiilor multilaterale, care au devenit principala sursă de finanțare pentru dezvoltare, odată ce se ia în considerare ieșirea din serviciul datoriei.

Creditorii multilaterali au crescut finanțarea netă cu 124% în ultimul deceniu și furnizează acum 56% din fluxurile nete, echivalentul a 379 miliarde de dolari între 2020 și 2024, potrivit analizei.

„Este vorba de faptul că se acordă mai puține împrumuturi, dar împrumuturile anterioare din China trebuie totuși rambursate – aceasta este sursa ieșirilor”, a declarat David McNair, director executiv la ONE Data.

Cel mai mare impact s-a văzut pe continentul african, unde plusul de 30 de miliarde de dolari din perioada 2015-2019 s-a transformat într-un minus de 22 de miliarde în perioada 2020-2024.

Închiderea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională anul trecut și scăderea alocărilor din partea altor țări dezvoltate au afectat deja economiile în curs de dezvoltare, în special în Africa, notează Reuters.

Odată ce datele pentru 2025 vor fi disponibile, probabil că o să se vadă o scădere semnificativă a fluxurilor de asistență oficială pentru dezvoltare, a afirmat McNair.

El a afirmat că tendința este „net negativă” pentru țările africane, deoarece multe guverne se confruntă cu dificultăți în finanțarea serviciilor publice și a investițiilor, dar, în același timp, ar promova responsabilitatea internă, deoarece guvernele se bazează mai puțin pe finanțarea externă.

Foto: Elkov Oleg | Dreamstime.com