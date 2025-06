Evoluțiile pe front, situația în cifre: cât au avansat rușii în Ucraina în ultimele luni

Forțele ruse au avansat mai rapid în Ucraina din primăvară, după ce ofensiva încetinise în iarnă, arată date ale ISW (Institute for the Study of War – Institutul pentru Studiul Războiului, organizație americană non-profit) analizate de AFP, care sintetizează luni situația în cifre, transmite Agerpres.

Armata rusă a cucerit în martie 240 de km pătrați din teritoriul ucrainean, în aprilie – 379, iar în mai 507. În lunile respective din 2024, suprafețele ocupate au fost de 50, 111, respectiv 449 de km pătrați.

În mai anul acesta, ofensiva s-a concentrat în continuare asupra regiunii Donețk, în care rușii și-au extins posesia cu aproape 400 de km pătrați. În aceeași lună, ucrainenii nu au recucerit nimic.

În general, în ultimele 12 luni, trupele Moscovei au avansat în Ucraina, iar ucrainenii nu au reușit să recupereze teren.

Din iunie 2024 până în mai 2025, teritoriul controlat de ruși s-a extins cu 5107 km pătrați, în timp ce forțele Kievului au recucerit doar 85 de km pătrați.

Totuși, remarcă AFP, noile cuceriri ruse nu ajung nici la 1% din suprafața Ucrainei înainte de război. Procentajul ocupației totale sau parțiale se ridică la 19% din teritoriul țării.

Citește și Câte tancuri și blindate au pierdut rușii de la începutul anului. Anunțul generalului Sîrskîi

Urmăriți cele mai recente evoluții ale războiului din Ucraina LIVETEXT pe HotNews.ro