Exact ceea ce Klaus Iohannis susține că nu mai avea. Ce au găsit inspectorii ANAF care au forțat ușa casei confiscate de la Klaus Iohannis

După ce inspectorii ANAF l-au executat silit recent pe fostul șef al statului pentru casa deținută ilegal în centrul Sibiului, șeful Fiscului vine cu noi precizări, la Antena 3.

„Referitor la acțiunea ANAF, derulată în Sibiu, în strada Nicolae Bălcescu, nr. 29, ţin să fac câteva precizări. Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soţi pentru a preda imobilul. Aceştia au răspuns, prin avocat, că nu deţin cheia aferentă imobilului şi consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare. Aflaţi în această situaţie, colegii noștri au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interiorul imobilului. Aici, au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo. Au constatat că imobilul se află în stare de degradare şi că, într-una dintre uşi, se află cheia imobilului”, a afirmat Adrian Nica.

Cheia casei e ceea ce spunea președintele că nu are.

Potrivit șefului Fiscului, operațiunea de recuperare a datoriilor de la fostul președinte va continua pentru că acesta nu dă semne că ar dori să achite prejudiciul.

„Între ANAF şi cei doi soţi au existat corespondenţe pe două paliere. O dată în ceea ce priveşte predarea imobilului, unde aceştia au menţionat prin avocat că nu deţin cheia şi că, prin urmare, nu se pot prezenta la predarea imobilului. Pe celălalt palier, aceştia au solicitat explicaţii privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicaţii. Până la prezenta dată, nu avem indicii că cei doi soţi doresc să achite sumele datorate”, a adăugat acesta.

Klaus Iohannis, somat pentru o datorie de milioane de lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală l-a notificat în luna august pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei, reprezentând suma încasată din chiriile, plus penalități și dobânzi, pentru imobilul din Sibiu pe care fostul președinte l-a pierdut definitiv, scria recent Hotnews.

Fostul cuplu prezidențial a deținut un imobil pe strada Nicolae Bălcescu numărul 29 din Sibiu în perioada 1999-2016, încasând peste 320.000 de euro din chiria plătită de Raiffeisen Bank pentru parterul casei, potrivit Riseproject.ro.



Cu acești bani, scria publicația de investigații într-un articol din 2015, Iohannis a cumpărat alte trei case, obținând astfel și alte venituri din închiriere.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a stabilit că imobilul a fost deținut nelegal de soții Iohannis. Astfel, în aprilie 2016, titlul de proprietate al familiei a fost radiat din cartea funciară.

ANAF le-a trimis acum o somație de plată legală, care se ridică la 4,7 milioane lei, cu tot cu penalități și dobânzi.

În septembrie 2024, familia Iohannis a pierdut un al doilea imobil în Sibiu, de pe strada Gheorghe Magheru 35. Acesta a fost unul dintre litigiile care au împiedicat statul român să recupereze spațiul din strada Nicolae Bălcescu în ciuda deciziei judecătorești din noiembrie 2015.

Litigiul asupra căruia s-a pronunțat Înalta Curte în septembrie anul trecut a fost deschis de Rodica Baștea, o prietenă din Miami a familiei Iohannis, care a cerut anularea unui certificat din 2008 prin care statul român a fost declarat moștenitorul legal al imobilului din Gheorghe Magheru 35.

Între 1999 și 2008, imobilul din strada Gheorghe Magheru 35 le-a aparținut lui Ioan Baștea, soțul femeii, decedat între timp, Georgetei Lăzurcă, soacra președintelui, și lui Carmen Iohannis, soția acestuia.