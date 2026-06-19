Excluderea lui Veștea din PNL nu se votează duminică, spune un lider liberal. Ce urmărește tabăra lui Bolojan la congresul extraordinar

Adrian Veștea, ministrul Dezvoltării, susține o conferință de presă pe tema bugetului alocat ministerului Dezvoltării pentru anul 2024, la sediul PNL din București, 13 decembrie 2023. Inquam Photos / George Călin

Preşedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falcă, a spus vineri că PNL nu va „compromite” congresul de duminică cu discuţii legate de excluderea premierului desemnat Adrian Veştea sau a altor membri din partid.

PNL nu poate decide duminică excluderea lui Veștea, deoarece mai întâi trebuie modificarea statutului, subiect care se află pe agenda zilei de duminică, spun surse liberale pentru HotNews.

În plus, partidul vrea să reorganizeze structura de conducere și să reconfirme direcția, mai spun sursele citate.

„Nu avem pe ordinea de zi excluderea nimănui”

Gheorghe Falcă, susținător al lui Bolojan, întrebat, într-o conferinţă de presă susţinută vineri, dacă hotărârea Tribunalul Ilfov de a suspenda efectele deciziilor conducerii PNL poate afecta o eventuală decizie de excludere a lui Adrian Veştea, a spus că nu există pe ordinea de zi astfel de sancţiuni.

„Tribunalul Ilfov nu a analizat pe fond, ci a oprit procedura prin ordonanţă preşedinţială, până se judecă pe fond. Noi, duminică, nu avem pe ordinea de zi excluderea nimănui. Deci nu am avut de gând să compromitem un congres printr-o excludere. Nu avem pe ordinea de zi excluderea domnului Veştea, iar conform statutului preşedintele a convocat un congres extraordinar, asta înseamnă că îşi prezintă mandatul, sunt sigur că va face şi un raport al mandatului dânsului şi, evident, oricine are dreptul să candideze”, a spus Gheorghe Falcă, citat de Agerpres.

El a reluat şi a subliniat că PNL nu ar avea interes ca duminică „să compromită acest congres cu o dezbatere pentru excludere”.

„Pentru noi, domnul Veştea, care nu a respectat decizia partidului, care ne-a spus în şedinţă că nu o respectă, moral e în afara partidului. (…) Instituţional, o să vină vremea să fie şi altă procedură”, a spus Falcă.

Europarlamentarul a precizat că organizaţia judeţeană PNL Arad „va fi alături de Ilie Bolojan” la congresul de duminică şi va susţine moţiunea acestuia.

Legat de poziţia lui Veştea în partid, Falcă a spus că aceasta s-a schimbat cu 180 de grade de la o săptămână la alta, după ce anterior a fost de acord ca PNL să nu facă guvern alături de PSD.

„Mai mult de atât, luni, în Biroul Permanent Naţional, a primit un timp de răgaz – bun, ai fost rătăcit, dacă îţi depui mandatul până mâine la ora 10 e ok, asta este, mergem mai departe, pentru că partidul nu doreşte să intre cu funcţia de prim-ministru la guvernare. Şi în cadrul şedinţei a spus că el nu se va schimba şi chiar a spus o frază că este dreptul fiecăruia de a fi sancţionat. Deci, a recunoscut că avem, conform statutului, dreptul să sancţionăm pe cineva care nu respectă o decizie a unui om de conducere important al partidului nostru”, a spus liderul PNL Arad.

El consideră că duminică la PNL va ieşi „fum alb” şi partidul va decide o nouă direcţie.

2.000 de oameni sunt așteptați la București

Pentru Congresul Extraordinar al PNL de duminică, la Romexpo, vor fi invitați 2.500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de delegați de drept și 2.000 de delegați aleși de organizațiile partidului din teritoriu.

Congresul va fi unul de alegeri, inclusiv pentru președintele PNL, pentru a fi reconfigurată toată conducerea partidului, în contextul în care liberalul Adrian Veștea a fost desemnat premier de către Nicușor Dan și a refuzat să se retragă, deși conducerea PNL i-a cerut asta.

Surse din partid au declarat pentru HotNews că Adrian Veștea își va depune candidatura pentru funcția de președinte al PNL, împotriva lui Ilie Bolojan.

De altfel, Adrian Veştea a confirmat joi că intenționează să candideze la conducerea partidului, dar a cerut mutarea Congresului PNL pe 28 iunie pentru a putea pregăti „o moțiune pentru candidatură”.