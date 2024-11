EXCLUSIV. Avertisment de la unul dintre cei mai importanți oameni din Banca Națională după victoria lui Călin Georgescu în primul tur: „Și dacă, pe bună dreptate, ești frustrat, nu îți dai foc la casă. Românii au de ales între democrație și dictatură”

Valentin Lazea, economistul șef al Băncii Naționale, spune că nu e vremea eufemismelor: „Am zero întelegere pentru cei care l-au votat pe C. Georgescu știind bine consecințele politice și economice, numai așa, ca să se răcorească”. Lazea a discutat pentru HotNews.ro despre între ce crede el că are de ales România.

Valentin Lazea spune că „Este momentul ca românii să aleagă, în cunoștință de cauză, între:

Libertatea cuvântului și cenzură

Libertatea de a călători și legarea de glie

Investiții străine și autarhie

Est și Vest

SUA, Marea Britanie, Franța, Germania și Rusia, China, Iran, Coreea de Nord

UE și CSI

NATO și Organizatia Shanghai

OECD și BRICS

Democrație și dictatură

Pluripartidism și partid unic”

Într-o țară cu probleme economice, în care oamenii au justificări reale pentru nemulțumirile lor, există însă responsabilitatea cetățeanului în fața acestor alegeri, argumentează Lazea, care spune că „Și dacă, pe bună dreptate, ești frustrat, nu îți dai foc la casă”.

Valentin Lazea, Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Economistul șef al BNR crede că votul acelor tineri, care au ales o variantă extremistă, se explică și prin realitatea că ei nu au trecut prin comunism. Inevitabil, protestul are o strălucire „cool”. Că e pentru o revenire la un soi de comunism, asta ”e un alt rezultat al “României educate”, a punctat Lazea.

Economistul șef al BNR susține că politicienii care propagă idei radicale, care neagă democrația, se bazează pe premiza că oamenii nu percep că viața lor de zi cu zi va fi afectată. Acești politicieni consideră că oamenii nu disting că ”nu e indiferent dacă suntem în NATO sau nu, dacă avem libertatea cuvântului sau nu, dacă putem călători sau nu”.

Valentin Lazea crede că la alegerile parlamentare de duminică 1 decembrie și la turul II din 8 decembrie se va vedea dacă, în mod real, românii chiar nu percep ce schimbare poate aduce revenirea autocrației în țară și în viața lor.

Rezultatul alegerilor

Rezultatele centralizate ale alegerilor prezidențiale 2024, primul tur, conform AEP, arată că alături de candidatul independent Călin Georgescu (22,94%), în turul doi se va afla candidata USR Elena Lasconi (19,18%).

Pe locul trei s-a clasat candidatul PSD, Marcel Ciolacu (19,15%), care și-a anunțat demisia din fruntea partidului, pe locul patru candidatul AUR, George Simion (13,86%), și pe locul cinci cel al PNL, Nicolae Ciucă (8,79%), care și-a anunțat de asemenea demisia din fruntea liberalilor.

Reacția societății s-a manifestat și prin proteste în Piața Universității din Capitală, precum și în alte orașe: Iași, Cluj, Sibiu, Craiova…. „Nu votaţi un dictator, tinerii vă cer în cor”, au scandat mii de tineri la protest.

Organizații din mediul de afaceri, reacție anti-Georgescu

Valentin Lazea nu este singurul reprezentant din sfera economică care a reacționat după rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale.

Luni, organizația Romanian Business Leaders, care grupează o serie de oameni de afaceri, a transmis că „alegerile din 24 noiembrie 2024 sunt un duș cu gheață pentru democrația românească. Un candidat cvasi-necunoscut electoratului, declarat pro-rus reușește să câștige primul tur al alegerilor prezidențiale cu un scor de 22,95% cu un avans considerabil față de locul 2. Romanian Business Leaders este un susținător ferm al valorilor europene: libertate, democrație, piață liberă. Vrem Europa acasă cu tot ceea ce înseamnă ea: prosperitate, locuri de muncă bine plătite, educație, locul în care copiii noștri să își dorească să trăiască. Romanian Business Leaders susține cu fermitate menținerea parcursului pro-european și pro-atlantic, unica șansă a României de a se rupe de trecut și de a privi spre viitor prin lentile europene”, se arată într-un comunicat de presă.

Concordia: Valorile democratice și statul de drept nu sunt negociabile!

Miercuri, a reacționat și organizația patronală Concordia, condusă de omul de afaceri Dan Șucu.

„Orice tentativă de deturnare a României de la parcursul european și atlantic va avea consecințe economice directe și va duce la un declin sigur al nivelului de trai și al veniturilor tuturor. România face parte din lumea occidentală și europeană, o lume a libertății, a democrației și a inițiativei individuale private. Indiferent de schimbările manifestate în spectrul politic, opțiunea aceasta nu trebuie să fie pusă sub semnul îndoielii. În ultimii 17 ani, de când am aderat la Uniunea Europeană, România a primit fonduri în valoare de 90 de miliarde de euro. PIB-ul pe cap de locuitor ar fi fost astăzi cu 60-70% mai mic, dacă România nu ar fi fost parte a Uniunii. Datele arată că am avut cea mai rapidă creștere a clasei de mijloc din Europa, în acești ani de după aderare”, se arată în reacția Concordia.

Organizația subliniază și alte beneficii pe care România le-a avut de pe urma aderării la UE: „Parcursul european al României a adus beneficii enorme: de la libertatea de a circula (și în curând vom fi aderat pe deplin și la Schengen), de a lucra în spațiul UE, la fonduri europene care au contribuit semnificativ la creșterea și dezvoltarea economiei. Finanțarea și impulsionarea antreprenorilor români, a întreprinderilor mari și mici, proiectele mari de infrastructură, dezvoltarea și modernizarea industriei, dezvoltarea societății civile, sunt tot atâtea exemple ale domeniilor care au beneficiat de expertiză și finanțare europeană. Prin politica de coeziune, UE a sprijinit dezvoltarea comunităților locale și a finanțat servicii de sănătate și educație mai bune. Mai este mult de făcut pentru a reduce dezechilibrele de dezvoltare, însă acest obiectiv poate fi atins doar continuând pe drumul pe care ne aflăm acum”.

În același timp, organizația patronală consideră că „România se află într-o situație complicată din punct de vedere economic. Sunt necesare reforme urgente. Ele trebuie să creeze oportunități pentru toți, iar acesta este un mesaj pe care toți politicienii trebuie să îl înțeleagă și să și-l asume. Există creștere și oportunități doar dacă punem în centrul a tot ceea ce facem valorile democratice și statul de drept, care nu sunt negociabile. Dacă alegem un model economic izolaționist și autarhic, când omenirea se pregătește de următoarele mari salturi tehnologice și industriale, atunci ne întoarcem în trecut. România trebuie să urmeze un model de dezvoltare bazat pe o economie liberă, într-o democrație funcțională. Istoria ne arată că, deși acesta nu este lipsit de probleme, celelalte opțiuni nu sunt deloc viabile”.